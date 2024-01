Luis Cayo, presidente del Cermi: "Las personas con discapacidad hemos ensanchado la democracia"

Luis Cayo Pérez (Calasparra, Murcia, 56 años) vivirá este jueves una jornada histórica como presidente del Cermi, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que agrupa a más de ocho mil asociaciones y da voz a los 4,3 millones de españoles con alguna discapacidad. Cayo seguirá desde la tribuna de invitados del Senado (a donde se han trasladado las sesiones del Congreso por obras) el pleno que aprobará la tercera reforma constitucional en 45 años, la que modifica el artículo 49 de la Carta Magna para sustituir el término 'disminuidos' por el de 'personas con discapacidad'. Se trata de una larga reivindicación del colectivo -20 años ni más ni menos-, que saldrá adelante con el acuerdo del 90% de la Cámara baja. Sólo Vox baraja abstenerse. Una vez tenga la luz verde del Congreso, el texto se enviará al Senado donde se espera que se apruebe en febrero. El último paso sería su publicación en BOE.

Luis Cayo lleva casi 25 años ligado al Cermi, que dirige desde 2008. Siendo un bebé, un accidente le provocó una parálisis del plexo braquial que le afectó al brazo izquierdo, más débil y con menor movilidad que el derecho.

Sin hijos, su pareja le ha dicho que tanta entrega, tanto tiempo dedicado al colectivo de personas con discapacidad ha acabado mereciendo la pena con la reforma constitucional que el Congreso aprueba este jueves.

Este jueves deja de ser disminuido. Sí, las personas con discapacidad vamos a estar más cómodas en la Constitución. La habitación que nos tenía reservada la Casa Común era el artículo 49, pero no era acogedora. Desde hoy será una casa más habitable y más cómoda para todos los españoles, con independencia de que tengan o no una discapacidad.

¿De quién se acuerda?De muchas personas con discapacidad que estuvieron en esta lucha y no van a poder ver este cambio. A esos activistas con discapacidad les dedicamos esta reforma. Y en especial a las mujeres con discapacidad porque en la redacción completa del artículo, la Constitución cita por vez primera a las mujeres y las menciona de mano de la discapacidad.

El lenguaje puede ser cruel...¡Y doloroso! El lenguaje puede convertirse en arma arrojadiza y amenazante. Estoy seguro de que los constituyentes del 78 cuando utilizaron el término disminuidos no tenían voluntad de herir. En el imaginario colectivo se entendía que disminuido valía para las personas con discapacidad, y hay que agradecerles que se acordaran de nosotros.

"La discapacidad no define a la persona, simplemente la acompaña"

¿Recuerda cuando se hablaba de subnormales, paralíticos, retrasados, mongolitos? ¿Sigue escuchando esos insultos?Nuestro idioma es tan rico que tiene las palabras más hermosas y las más hirientes e irrespetuosas. Y todavía hay vestigios. En la tertulia de algún medio de comunicación he escuchado palabras malsonantes que ni se deberían emplear por educación.

¿Se sienten cómodos con el término 'personas con discapacidad'? Hay quien defiende otros como personas con capacidades diferentes, con diversidad funcional, necesidades diversas.Lo que aceptamos la inmensa mayoría es 'personas con discapacidad', centrando la atención en 'persona' y después en una circunstancia que es 'con discapacidad'. La discapacidad no define a la persona, simplemente la acompaña. Pero no podemos caer en eufemismos que implican una especie de aceptación vergonzante de lo que eres o en recurrir a nombres perifrásticos, como 'capacidades diferentes', escamoteando lo que es la realidad. La discapacidad no es algo agradable, nos origina discriminación, desigualdad, mayor pobreza y exclusión. Es un elemento que castiga y tiene que decirse para poder actuar sobre ella.