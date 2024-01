Cómo funciona el sorteo de la Lotería del Niño 2024 y todas las claves

Si no has tenido suerte en la Lotería de Navidad, el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño es otro de los clásicos navideños donde se reparten grandes cantidades de dinero y no queda nada para que se celebre. El primer gran sorteo de Loterías y Apuestas del Estado en 2024 se celebra este sábado 6 de enero, donde se destinarán 770 millones de euros en premios, que es el 70% de la emisión total del sorteo. Una cantidad que parece menos espectacular que los 2.520 millones de euros que se repartieron el 22 de diciembre, pero por la que merece la pena apostar, ya que que, el día de Reyes hay más posibilidades de que te toque algún premio.

El sorteo se va a celebrar este sábado 6 de enero de 2024 a las 12.00 en el Salón de Loterías de la Sociedad Española de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), situado en la calle Poeta Joan Maragall de Madrid. No obstante, hay que tener claro hasta cuál es la fecha límite para comprar un décimo de la Lotería del Niño 2024. El cierre de venta de los décimos para el Sorteo del Niño es el mismo día 6 de enero hasta las 10.00 de la mañana, o lo que es lo mismo, dos horas antes del que de comienzo el sorteo en directo, el cual puedes seguir desde HERALDO o en La 1 de RTVE y RTVE Play, además del portal oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Eso sí, hay que tener en cuenta que es festivo, por lo que la gran mayoría de las administraciones físicas pueden permanecer cerradas. La única alternativa si se quiere apurar hasta el último momento es recurrir a la compra 'online', tan extendida en la actualidad, en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, donde puedes crear o escoger un número determinado; o bien desde la aplicación móvil desde tu teléfono. Así tendrás el resguardo oficial en el 'smartphone' para el día de la Lotería del Niño.

Horario del sorteo de la Lotería del Niño 2024

El sorteo de la Lotería del Niño se celebrará en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid este sábado 6 de enero a las 12.00. A diferencia de la Lotería de Navidad, se trata de un sorteo mucho más rápido, con una duración aproximada de media hora. Así, se espera que la lista completa de premios se conozca cerca de las 12:30 horas.

¿Cuántos premios y reintegros hay en la Lotería del Niño 2024?

Este sorteo tiene tres premios principales, marcados por extracciones de cinco cifras en el sistema de bombos múltiples. ¿Cuánto toca en cada uno? El primero supone 200.000 euros al décimo, que tras descontar el porcentaje de Hacienda se quedan en 168.000. El segundo es de 75.000 euros al décimo antes de impuestos, 68.000 netos. El tercero es de 25.000 euros y al no superar la recompensa los 40.000 euros, no se descuenta nada de manera directa para Hacienda.

Pero, además de estas tres extracciones principales, se hacen 26 extracciones en la mañana de este sábado 6 de enero de 2024 en el Salón de Loterías de la institución, situado en Madrid. Con las dos extracciones de reintegros especiales al final del sorteo, se empieza por cinco premios (40 euros al décimo) a números con determinadas terminaciones de dos cifras.

El reintegro clásico en cada cita ordinaria y extraordinaria de la Lotería Nacional corresponde a los décimos cuyo último dígito coincida con el del primer premio. Sin embargo, en el Sorteo del Niño hay otros dos reintegros más, que vienen de dos extracciones añadidas que se realizan al final del sorteo. Por ello son 3 los reintegros en este día, lo que supone directamente la recuperación de lo invertido para muchísima más gente de lo habitual.

Cuánto cuesta un décimo de la Lotería del Niño 2024

Al igual que ocurre con la Lotería de Navidad, cada décimo de la Lotería del Niño tiene un precio de 20 euros. Si eres de los que los adquiere por internet, debes saber que el precio es el mismo. Si aparecen ofertas por menos dinero, hay que saber que no son fiables y se deben comprar siempre en el portal oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Para asegurarte de que el décimo es oficial, además del resguardo que reciben 'online', en las tiendas físicas todos los décimos tienen la misma imagen. Y es que, en la lotería siempre hay espacio para el arte y este 2024, en el décimo de Lotería del Niño aparece una imagen de la 'Adoración de los Reyes Magos' de Hendrick Van Balen, una pintura que se conserva en el Museo del Prado.