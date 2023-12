La moción de censura tensiona el pleno del Parlamento de Navarra, que abandona UPN

La moción de censura presentada en el Ayuntamiento de Pamplona por EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin contra la regionalista Cristina Ibarrola ha tensionado este jueves el pleno del Parlamento de Navarra, que han abandonado los representantes de UPN.

Especialmente duro con la presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha sido el presidente de UPN, Javier Esparza, quien antes del pleno, en el atrio del Parlamento, ha pedido a la formación socialista que "ni le mire" y ha anunciado que su grupo votará en contra de la reforma fiscal propuesta por el Gobierno.

Ya en el pleno, ha acusado a Chivite de ser "un títere al servicio de los intereses de Sánchez y Otegi" y de dar la alcaldía "a los terroristas de EH Bildu”, lo que ha provocado la protesta de la portavoz abertzale, Laura Aznal.

Los parlamentarios de UPN han abandonado este jueves el pleno del Parlamento de Navarra en protesta por la moción de censura que PSN y EH Bildu han acordado para desbancar a la formación regionalista de la Alcaldía de Pamplona. Europa Press

"No sé cómo tiene estómago para vender su alma y sus principios, el Régimen Foral y Pamplona. No sé cómo no vomita cada noche", le ha seguido espetando a la presidenta. Ha comentado que los miembros del PSOE "han demostrado que son escoria", lo que le ha merecido la reprimenda del presidente del Parlamento, Unai Hualde, quien le ha llamado al orden por saltarse los límites del decoro.

Acto seguido, todo el grupo parlamentario de UPN ha abandonado el hemiciclo, lo que ha provocado la crítica del presidente de la Cámara: "Está visto el respeto que tienen ustedes al Parlamento de Navarra".

"Hemos asistido a una intervención que no responde al respeto a las instituciones de Navarra", ha dicho Hualde, tras lo que ha comunicado la retirada del orden del día todas las propuestas de la formación regionalista, que solo ha llegado a intervenir en un punto sobre el traspaso de competencias a Navarra.

Chivite, a pesar del plantón de UPN, ha respondido que "el señor Esparza no sorprende a nadie" y ha calificado su intervención como una "tónica hiperbólica de estridencia, crispación e insultos".

También la vicepresidenta y consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, se ha referido a este asunto durante su intervención en el pleno, en el que ha mostrado su "preocupación inmensa" por el "mal ejemplo" que dan las instituciones con "insultos" y "espectáculos" como el protagonizado por UPN.

"No encendamos las calles, por favor, tenemos ejemplos de lo que pasó aquí en 1936", ha rogado a los representantes políticos, pidiendo que no se juegue con la convivencia ya que "tiene consecuencias" y "no contribuye a esa sociedad diversa y plural".

También el portavoz del PP, Javier García, y el del PSN, Ramón Alzórriz, han tenido un intercambio de acusaciones por este motivo.

El popular Javier García, tanto en la sesión plenaria como previamente en declaraciones a los medios de comunicación, ha reprochado a la presidenta que se "esconda" y le ha acusado de mentir al conjunto de los ciudadanos navarros. Al mismo tiempo se ha preguntado que será lo próximo, poniendo el foco en la ponencia para la reforma de la Ley Orgánica de Amejoramiento del Fuero.

Alzórriz le ha replicado en otro punto del orden del día pidiéndole tranquilidad, ya que "usted no es quién para dar lecciones a nadie, son ustedes los amigos de los que colgarían al presidente del Gobierno" o "los que niegan la violencia machista; reflexionen sobre eso".

En declaraciones a los medios, Alzórriz ha pedido a los regionalistas que depongan su "actitud beligerante", acepten "las reglas democráticas" y "no incendien las calles".