Un hombre pierde su coche en Vigo durante una semana

La semana pasada un hombre en Vigo dio su coche por perdido al olvidar donde lo había aparcado en el centro urbano de la ciudad.

El miércoles pasado el propietario del vehículo acudió desde su domicilio en Samil al centro de la ciudad para hacer las compras navideñas, pero su salida acabó de una manera un tanto inusual. Al finalizar sus tareas, no se acordaba de dónde había aparcado. Gracias a las redes sociales ha conseguido recuperar sus coche. Ha sido los propios responsables de un parking público los que se dieron cuenta que el vehículo estaba aparcado en sus instalaciones. según informa 'La Voz de Galicia'.

El día de la desaparición del coche, el conductor afirmó que dio muchas vueltas por la ciudad para poder aparcar ya que había mucho tráfico y sin muchas plazas libres de aparcamiento. Como relataba en el periódico gallego, encontró un sitio pero entre la angustia y una llamada telefónica perdió la noción de dónde lo había aparcado: "Me llamaron por teléfono y me despisté, bajé la guardia".

A su vuelta, se dio cuenta que no sabía dónde había aparcado. Y el coche se encontraba en la otra punta de la ciudad. Desde ahí recorrió la ciudad en taxi sin mucho éxito, por lo que se tuvo que volver a casa con las manos vacías. Su búsqueda siguió a lo largo de la semana, el día antes de su aparición hizo una batida por diversas zonas pidiendo colaboración ciudadana.

El turismo, un modelo Beetle de Volkswagen, conocido como escarabajo, ha terminado apareciendo este miércoles en el último sitio que esperaba según afirmaba el propietario. Para poder sacarlo ha debido de pagar un bono de 70 euros como abono de la semana que ha estado.

El hombre ha sido criticado por su despiste pero se defiende por lo ocurrido: "Nunca me había sucedido algo así. Pero bueno, me puse a ver historias de la gente y veo que no soy el primero que le ha pasado y seguro que tampoco el último". A partir de ahora el conductor se cerciorará más de una vez de dónde aparca para que no le vuelva a ocurrir algo así.