Tesla llamará a revisión a casi 200.000 vehículos en Canadá por un problema con Autopilot

Tesla llamará a revisión en Canadá a casi 200.000 vehículos después de que la compañía informase de que tendrá que reparar más de 2 millones de automóviles en Estados Unidos para arreglar un defecto en su sistema de ayuda a la conducción Autopilot.

La llamada a revisión en Canadá afecta a unos 193.000 vehículos de Tesla, informó el regulador federal, Transport Canada, a la radiotelevisión pública canadiense, CBC.

Según informó este miércoles la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera de EEUU (NHTSA), tras investigar durante dos años 956 accidentes de vehículos de Tesla, se descubrió que una de las funciones de Autopilot, denominada Autosteer y que permite girar de forma autónoma el volante, no asegura el uso debido del sistema en determinadas circunstancias.

"En determinadas circunstancias, cuando Autosteer está en funcionamiento y el conductor no mantiene su responsabilidad sobre la operación y no está preparado para intervenir cuando sea necesario o no reconoce que Autosteer ha sido cancelado o no está en funcionamiento, puede haber un aumento del riesgo de accidente", señaló NHTSA.

Tanto en Canadá como en Estados Unidos, Tesla se ha comprometido a solucionar el problema con una actualización remota del software de Autopilot.

NHTSA indicó que los propietarios de los vehículos afectados recibirán cartas de Tesla notificándoles de la actualización a partir del 10 de febrero de 2024.

Tesla no ha respondido a la solicitud de información por parte de EFE sobre el proceso de llamada a revisión y el defecto.