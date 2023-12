Un 37% de vascos está en contra de la independencia de Euskadi, un 22% a favor y un 33% según las circunstancias

Un 37% de los vascos está en contra de la independencia del País Vasco, mientras que un 22% está de acuerdo y un 33% lo estaría o no en función de la circunstancias, según el Sociómetro vasco elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia del Gobierno vasco.

La recogida de información se realizó entre el 21 y el 24 de noviembre de 2023 a través de entrevista telefónica individual a 3.030 personas -730 personas en Álava, 1.315 en Vizcaya y 985 en Guipúzcoa-.

En relación a la actitud hacia la independencia del País Vasco, un 37% de los encuestados está en desacuerdo, mientras que un 33% estaría o no de acuerdo según las circunstancias y un 22% sí se declara a favor de esta opción. Por su parte, un 8% no sabe o no contesta.

Un 40% de la población se considera tanto vasco como español, mientras que un 22% se declara más vasco que español, un 21% únicamente vasco, un 4% más español que vasco y un 5% únicamente español. Por su parte, un 8% no sabe o no contesta.

En el sondeo, se cuestiona sobre el sentimiento nacionalista vasco, un 36% de los vascos se sitúan en el tramo entre 4 y 6 en una escala del 0 al 10, en la que 0 significa nada nacionalista y 10 mucho; un 32% entre 7 y 10 y un 25% entre 0 y 3, mientras que un 8% no sabe o no contesta.

Respecto a la escala izquierda-derecha, el 54% de la población vasca está entre un 4 y un 6 en una escala en la que el 0 es extrema izquierda y el 10 extrema derecha, un 27% entre el 0 y el 3, un 10% entre el 7 y el 10. Por su parte, un 9% no sabe o no contesta.