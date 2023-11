El PP y los socialdemócratas de la UE se enzarzan sobre usar la Eurocámara para el debate sobre la amnistía

Los grupos popular y socialdemócrata en el Parlamento Europeo chocaron este martes en sendas ruedas de prensa sobre el debate de la proposición de la ley de amnistía española en el hemiciclo comunitario de este miércoles, un intercambio que defiende el PP europeo pero que socialistas consideran un ataque a "un Gobierno progresista".

La Eurocámara debatirá este miércoles en torno a las 14.00 sobre la ley de amnistía española a propuesta de los grupos europeos de PP, Ciudadanos y Vox y con la oposición de socialdemócratas, verdes e izquierda.

Se espera que la Comisión Europea comparta al inicio de este debate su análisis sobre la norma española que ha permitido el acuerdo para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

"Quiero subrayar que intentamos que este debate sea basado en hechos y no jugamos a la política de partidos", dijo por un lado el jefe de filas del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, que citó declaraciones del Consejo General del Poder Judicial para insistir en su "preocupación" por la situación del Estado de derecho en España.

A su juicio, el hecho de que el bloque progresista del Parlamento Europeo no haya apoyado este debate les hace "perder toda la credibilidad como guardianes del Estado de derecho en Europa" porque, dijo, usan los debate sobre este tema "desde un punto de vista de política de los partidos".

"¿Dónde están los socialistas europeos defendiendo el Estado de derecho en España?", se preguntó el alemán.

En la misma rueda de prensa, la jefa de la delegación popular española, Dolors Montserrat, insistió en que este debate no busca "cuestionar la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez" sino "hacer sonar la alarma para que Comisión Europea vigile de cerca (...) y esté lista para actuar inmediatamente".

Por su parte, la líder de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, aseguró en una rueda de prensa posterior que su grupo no tiene "ningún problema con debatir", pero sí con "el uso que el PP está haciendo de este debate con el único objetivo de atacar a los gobiernos progresistas y en este caso al de España".

"Cuando uno come, las digestiones, a veces se hacen rápidas y otras más lentas y pesadas. Esto es lo que le está ocurriendo al PP, que no está digiriendo los resultados electorales", zanjó la española, que criticó que "algunos" quieran ganar en la escena europa "lo que no han ganado en España".

"Esta ley respeta al 100 % la Constitución de nuestro país. No hay ninguna amenaza para el Estado de derecho ni en España ni en Europa. Queremos avanzar en una solución a conflictos que otros generaron", añadió.

García, que rechazó "volver a la Cataluña y España de 2017, al enfrentamiento y la colisión", consideró el momento actual "una oportunidad para buscar ese espacio de convivencia y encuentro" y advirtió de que "hay a quien le ha venido muy bien que la situación fuera de tensión y conflicto".

Por su parte, el líder de los liberales en el Parlamento Europeo, Stéphane Séjourné, -cuyo grupo reúne tanto a Ciudadanos como al PNV- señaló que ha apoyado la celebración del debate mañana pero se mostró cauto ante la "guerra de palabras" y las menciones del PP o Vox a un "golpe de Estado" en España.

"Tenemos que ser extremadamente factuales, ver el análisis legal de la Comisión, y tanto el texto de la amnistía como el texto del acuerdo. Hay que tener muchísimo cuidado, merece la pena que lo evaluemos de manera extremadamente factual con la Comisión como lo hemos hecho con otros países. Cualquier conclusión que saquemos se debe basar en hechos", insistió.