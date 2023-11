El último pleno de Irene Montero en el Congreso

"Lo mejor está por venir". Con esa frase en sus redes sociales y una foto en la bancada azul del Congreso acompañada de su inseparable amiga, la todavía ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, decía este jueves adiós Irene Montero a su paso por la Cámara baja. Sin haber renovado su acta de diputada tras el veto impuesto por Yolanda Díaz el 23-J y con la certeza de que no repetirá al frente de la cartera de Igualdad, la número dos de Podemos asistió a su último pleno para presenciar la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Lo hizo como miembro de Ejecutivo, pero sin derecho a voto, y entre sonrisas cómplices con Alberto Núñez Feijóo y críticas al PSOE y a Sumar.

Montero, psicóloga de formación y militante de Podemos por vocación desde hace casi una década, ha sido diputada durante las cuatro últimas legislaturas. Desde enero de 2016 hasta el pasado agosto, cuando se disolvieron las Cortes para dar paso a la nueva etapa en la Cámara baja. Siempre en representación de la circunscripción de Madrid.

La despedida tuvo un aroma melancólico para la dirigente de los morados, no solo por la espesa niebla gris que por la manaña ocultaba el cielo, también por la situación que atraviesa su partido, reducido a cinco diputados empotrados en el grupo parlamentario de Sumar y en el que ya asumen que no obtendrán cargos en el próximo Ejecutivo. Rodeada de su equipo cercano, la ministra de Igualdad presenció la sesión en la bancada azul. Desde el mismo lugar donde el miércoles escuchó cómo el presidente del PP afeaba, con ironía, a Sánchez que "si su Gobierno ha conseguido tantos logros feministas, ¿por qué no va a renovar a su ministra de Igualdad?". Tanto ella como Belarra, ambas con una sonrisa traviesa de antiguas compañeras de facultad, asintieron con la cabeza.

Poco antes de esa escena, Montero, siempre directa y sin pelos en la lengua, había realizado una dura intervención ante los medios en el patio del Congreso acusando a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz de haber "echado" del Gobierno a Podemos. "Al PSOE le cuesta mucho pasar de las palabras a los hechos. Si van a echar a Podemos del Gobierno va a ser muy difícil parar los pies a la ultraderecha", zanjó.

Pero Montero tuvo días más aciagos en el hemiciclo. Belarra, haciendo gala de una gran fidelidad, también le acompañaba la tarde del pasado 23 de abril en la que salió adelante la reforma registrada por los socialistas para modificar la ley del 'solo sí es sí', la norma estrella de su ministerio. Ningún otro miembro del Ejecutivo estuvo presente en aquél debate, uno de los más broncos de la legislatura. Sánchez ni siquiera votó de forma telemática y Díaz aceptó la disciplina de Unidas Podemos y lo hizo en contra pese a haber reconocido que la norma "se podía haber hecho mejor" tras beneficiar a más de 1.200 agresores sexuales. Belarra y Montero se fundieron en un abrazo que fue la imagen de la jornada.

Blanco de insultos machistas

Montero se destacó cuando se convirtió en la portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos en 2016. Eran otros tiempos y la formación fundada por Pablo Iglesias, su pareja, contaba con 71 escaños en el Congreso y amenazaba con dar un sorpaso al PSOE. Al año siguiente defendió la moción de censura a Mariano Rajoy presentada por su partido (que fracasó). Su tono duro y el hecho de centrar los focos la convirtieron en un rostro familiar para el gran público, pero también en blanco de insultos machistas. "Su único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias", fue uno de los últimos que tuvo que soportar, de manos de la diputada de Vox Carla Toscano, y que provocó un profundo debate en el Congreso.

Ahora los morados preparan el terreno para presentarse por separado a las elecciones europeas que se celebran en junio del año que viene. Montero, según explican fuentes cercanas a la dirección del partido, es la candidata con más papeletas para liderar la candidatura.

En Podemos señalan que "goza de gran capital político" entre sus votantes y han defendido hasta el último momento su permanencia en el Gobierno. "Me he equivocado con muchas personas, con vosotras no", comentaba Iglesias en redes sociales sobre una foto de Montero y Belarra. "Te quiero mucho, lo mejor está por venir", le respondió ella.