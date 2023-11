Herminio Sancho, agredido cerca del Congreso: "Si no es por la Policía, no salimos"

“Si no es por la Policía, no salimos”. Así de tajante se ha mostrado el diputado socialista por Teruel, Herminio Sancho, al relatar la agresión que ha sufrido él y varios compañeros de partido por parte de un grupo de radicales en un bar en las inmediaciones del Congreso, donde se celebra el pleno de investidura de Pedro Sánchez.

Sancho acudió a desayunar a un bar de la zona junto a varios parlamentarios socialistas. “Cuando he llegado he visto unas personas fuera que no tenían muy buena pinta, estaban esperándonos”, ha explicado en el descanso previo a la votación de investidura. “Al ver el panorama, hemos llamado a dos policías para que vinieran porque a lo mejor al salir…”, ha añadido. Sus sospechas eran acertadas puesto que, en un momento dado, ha empezado el acoso.

Varias personas acosaron al diputado del PSOE por Teruel y otros políticos en las inmediaciones del Congreso y les lanzaron huevos antes del debate de investidura.

“Nos han empezado a increpar, a faltar, a decir barbaridades”, ha detallado Herminio. “Me han tirado un huevo, he tenido suerte porque yo creo que era medio duro, me ha dado aquí (señalando a la cabeza) y ha saltado hacia arriba, no me ha manchado ni el traje”, ha dicho. El diputado socialista ha agradecido la labor de los agentes. “Si no es por la Policía, no salimos de allí”, ha reconocido.