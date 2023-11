Comprobar en directo el 11 del 11 de la ONCE hoy, sábado: número premiado

El Sorteo del Once de la Once previsto por la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) para este sábado 11 de noviembre registra, como cada año, un tirón especial en España. Todavía ha sido más significativo en 2023 para los aragoneses, ya que el protagonista del anuncio televisivo que ha precedido al gran día en las últimas semanas era Jorge Asín, el popular cómico zaragozano que forma parte del elenco de ‘Oregón Televisión’ y ha aparecido en infinidad de series y películas de las últimas dos décadas.

El sorteo lleva al plano literal lo del número 11. Es el sábado 11 del mes 11, y el primer premio supone 11 millones de euros (antes de impuestos) a la afortunadísima persona que además de llevar el número ganador, con los cinco dígitos en el orden correcto, también tenga la serie agraciada de las 120 que tiene cada número. Teniendo en cuenta que se ponían 100.000 números en juego esta noche, el tamaño de esa suerte equivale a unos quinientos tréboles de cuatro hojas en un metro cuadrado, más o menos.

Sigue en directo el sorteo del 11 del 11 de la ONCE

Premio especial de 11 millones de euros: 57491 serie 59

Premios especiales de 1 millón de euros al cupón: 63785 serie 12, 80945 serie 18, ​13469 serie 10, 54210 serie 69, 05611 serie 50, 65065 serie 90, 19791 serie 96, 52117 serie 115, 25526 serie 112, 32208 serie 21 y 82837 serie 89.

El sorteo está en curso.

Los premios del 11 del 11 de la ONCE

Además de ese primer premio, hay 119 más de 50.000 euros para todos aquellos que lleven el número premiado pero no la serie correcta. El pellizco de cara a las próximas fiestas de Navidad no está nada mal: es como para empezar las fiestas ahora mismo.

Los premios menores también sientan de maravilla, teniendo en cuenta que el cupón costaba apenas seis euros. Hay un total de 1.080 premios de 1.200 euros a quienes lleven las cuatro últimas cifras del primer premio; 108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras, y 1.080.000 reintegros (lo comido por lo servido) a quienes lleven la última cifra.

Además de todo eso, hay otras 11 personas que se llevarán el alegrón del siglo como vencedoras de 11 premios de un millón de euros cada uno, otorgado a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas. Por último, hay que sumar 1.309 premios de 2.000 euros a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.