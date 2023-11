Premios del cupón del 11 del 11 de la ONCE, a qué hora es el sorteo y dónde comprar

La veterana obra social de la ONCE trae cada semana muchas alegrías a quienes confían en su sorteo. La Organización Nacional de Ciegos Españoles cuenta con gran cantidad de sorteos y juegos disponibles, una de las principales fuentes de financiación de su obra social. Este sábado 11 de noviembre llega uno de los más especiales del año, el Sorteo Extra del 11 del 11 de la ONCE, que reparte miles de premios y se celebrará a las 21.25. Te contamos todos los detalles de los premios, dónde verlo y dónde comprar los cupones si todavía no lo has hecho.

Todos los premios del sorteo del 11 del 11 de la ONCE

De este Sorteo Extraordinario de la ONCE destaca un primer premio de 11 millones de euros a todos los décimos que tengan las cinco cifras del número más la serie, y 11 adicionales de 1 millón de euros cada uno. Así como se reparten 119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras y mucho más. Estos son todos los premios:

Premios del cupón del Sorteo 11 del 11 de la ONCE:

Un premio de 11.000.000 euros a las cinco cifras y serie.

119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras.

1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).

Premios adicionales del cupón del Sorteo 11 del 11 de la ONCE:

11 premios de 1.000.000 euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

1.309 premios de 2.000 euros a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.

Cuándo y dónde ver el Sorteo Extraordinario 11 del 11 de la ONCE 2023

Este sorteo se celebrará el sábado 11 de noviembre de 2023 a las 21.25, y su retransmisión se podrá seguir en directo en heraldo.es y a través de la web de Juegos ONCE, en la página de Retransmisión de sorteos.

Dónde se pueden comprar los cupones para el sorteo Extraordinario de la ONCE

Los cupones del sorteo se pueden comprar todavía en físico a vendedores oficiales de ONCE y en puntos autorizados. Y se podrán adquirir hasta el mismo sábado día 11 de noviembre a la hora de cierre de los establecimientos. Así como también se pueden comprar a través de la página web oficial de Juegos Once hasta las 21.00 del mismo día del sorteo. El cupón vale 6 euros.