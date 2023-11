Coalición Canaria apoya la investidura de Sánchez "con la cabeza y sin corazón" al rechazar la amnistía

Coalición Canaria ha firmado este viernes el acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, un texto que suscribe "con cabeza" por lo que supone de avance en la agenda canaria pero "sin corazón" al dejar claro su única diputada en el Congreso, Cristina Valido, que su partido rechaza la ley de amnistía.

En declaraciones a los medios tras suscribir, en el Congreso, el pacto con la vicesecretaria del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Valido ha explicado que el acuerdo supone una mejora en las infraestructuras educativas y obras hidráulicas, pero también incluye que guaguas y tranvías serán gratis a partir del 31 de diciembre de 2023, y sin fecha límite.

El acuerdo, según Valido, también recoge modificaciones en la ley de acogida a los menores migrantes no acompañados para que no sea competencia exclusiva de Canarias.

Además, incluye más dinero para combatir la pobreza, la consolidación del 75% al transporte aéreo y establecer en los próximos dos años un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la suficiencia financiera de servicios públicos básicos (educación, sanidad y servicios sociales-dependencia).

Sin embargo, Valido ha remarcado que el acuerdo firmado recoge, explícitamente, que CC no apoyará la amnistía, y ha insistido en esto para que "no quede margen de duda de que no avalará esta cuestión".

"Nosotros no estamos aquí para que el PSOE cumpla sus objetivos, ni para que la derecha consiga. Estamos aquí para que se entienda y atienda a Canarias", ha señalado.

Valido ha recordado que Sánchez gobernará "con nosotros o sin nosotros" pero lo que Canarias necesita es que se hable con la comunidad autónoma.

La diputada ha insistido en que han adoptado esta decisión "con racionalidad y frialdad" pensando en lo que beneficia a la agenda canaria y conseguir que el Gobierno se comprometa con los asuntos de la autonomía.

También ha comparecido el secretario de Organización de CC, David Toledo, quien ha subrayado la incorporación en el acuerdo del inicio de trámites para modificar la ley de acogida de menores migrantes, con más de 5.000 menores en Canarias.

"No podemos seguir aguantando con un problema que es de Estado, pero que no asumen", ha añadido.