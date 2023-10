Eclipse lunar de octubre de 2023: esta es la hora y fecha exacta del espectáculo astronómico

Este fin de semana viene movido en el cielo. El sábado 28 de octubre hay eclipse parcial de luna. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) así lo aclara: no hay que esperar nada digno de Hollywood, pero sí será llamativo que una noche de luna llena, la del Cazador, tenga un periodo de tiempo con un mordisco en un lateral. El eclipse será visible desde toda España, y esta observación podrá hacerse sin protección especial para la vista.

Cuándo se verá mejor el eclipse de luna en octubre

El punto máximo del eclipse en las tres provincias aragonesas será a las 22.14 del sábado, según el IGN. Desde las 20.00 ya se verá alguna zona de penumbra, debido a que la Tierra bloqueará parte de la luz solar que recibe su satélite. Desde las citadas 22.14 hasta las 23.00, aproximadamente, la Luna seguirá estando en la llamada región de umbra u oscuridad, pero seguirá habiendo eclipse parcial hasta que el domingo 29 ya lleve media hora de duración.

Cuando se aclara que no hace falta ningún tipo de protección para la vista es porque la luz que veremos en la luna será un reflejo, no una fuente directa como podría ser el sol. Con prismáticos o un telescopio se pueden apreciar mejor los matices sombreados, pero para disfrutar del evento no son necesarios. En cuanto a los lugares idóneos, siempre es preferible un claro del bosque, una loma… el campo es mucho mejor que la ciudad, sobre todo por la famosa contaminación lumínica, aunque en este caso no es un detalle imprescindible, como sí suele pasar con las lluvias de estrellas.

El cambio de hora de octubre

Otra circunstancia curiosa en el fin de semana es el cambio de hora. Este domingo 29 de octubre, a las 3.00, los relojes digitales regresarán a las 2.00 para pasar al llamado horario de invierno. La gente que todavía prefiere los analógicos de manecillas deberá hacer ese ejercicio manualmente cuando despierten, o en ese mismo instante si se les ha alargado la jornada del sábado por razones laborales o de fiesta. Por lo tanto, el sol saldrá antes y también se marchará más pronto a dormir.