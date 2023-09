Cómo influye la luna llena de la Cosecha en cada signo del zodiaco: de Cáncer a Leo

El calendario lunar de septiembre no es tan curioso como lo fue el de agosto. No ocurre a menudo, pero se pudo disfrutar de un fenómeno astronómico perfecto para los amantes a la astronomía. La luna llena del mes de agosto fue superluna, y no hubo una, sino dos. La primera fue el martes 1 de agosto y recibe el nombre de superluna del Esturión; la segunda fue a final de mes, entre el 30 y el 31 de agosto, y se llamó la superluna de la Cosecha, sobre todo en alusión al maíz. Este mes de septiembre la luna llena se ha hecho esperar y llegará el día 29, que cae en viernes, con el punto máximo a las 11.57, según el Instituto Geográfico Nacional.

La herramienta ChatGPT ha llevado la inteligencia artificial a un terreno cada vez más popular: el del consultorio. Se está convirtiendo en una especie de enciclopedia reactiva, que admite consultas con ideas asociadas y ofrece respuestas coherentes, aunque a veces tenga lagunas por falta de actualización en su base de datos. El humor y la ironía tampoco los tiene muy pillados. Sin embargo, retarla para que ofrezca respuestas que van más allá de una definición es interesante. La astrología y la influencia de la luna llena en el carácter es un buen ejemplo.

Así afecta la luna llena a los signos del zodiaco

La creencia de que la luna llena afecta a los signos del zodiaco es parte de la astrología popular y se basa en la idea de que la posición de los astros puede influir en nuestras emociones y comportamientos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no existe evidencia científica que respalde estas creencias esotéricas. Se cree que la energía de la luna llena puede tener un impacto emocional y espiritual en las personas.

Así serás cuando haya luna llena según tu signo del zodiaco

Dicho esto, en la astrología popular se suele atribuir a la luna llena ciertos efectos generales en cada signo del zodiaco. Esta es una descripción general de cómo se cree que la luna llena puede afectar a cada signo según ChatGPT: