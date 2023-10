El Chojín, autor del rap de la reina Letizia: "Lo que ha ocurrido es importante"

El Chojín, autor del tema 'No es egoísmo' junto a Rozalén que la reina rapeó este pasado martes en un acto del Día de la Salud Mental, ha destacado en redes sociales la "importancia" de un acto así tanto para su estilo musical como para visibilizar ese problema de salud.

"El rap siempre ha sido mirado como el hermano pequeño y menos serio de la familia de la música. Los raperos no solemos ser reconocidos como artistas plenos. Creo que lo que ha ocurrido esta mañana es importante para nuestro estilo musical", escribió el músico madrileño tras publicar en su perfil en Instagram el momento en el que la reina leía algunos de sus versos.

En un evento organizado por la Confederación de Salud Mental de España, la reina recitó: "Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo. Pero duele más cuando no valoran que lo has intentado... ¡Y lo estoy intentando! Perdón si no alcanzo. Pero... ¿por qué han pensado que lo haría bien todo el rato?".

La reina Letizia ha pedido este martes que haya una mayor inversión en salud mental al considerar que cualquiera precisa “herramientas para afrontar la vida” y porque un incremento de recursos es “la garantía para un futuro más próspero y equitativo”. EFE

La propia doña Letizia explicaba segundos antes las razones y el formato de esta intervención: "No se me ocurriría intentar rapear por respeto a los artistas de este género musical. Pero sí se me ocurre que si algún medio de comunicación titula 'La Reina rapea por la salud mental', rapear entre comillas, sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan importante como este".

"Vale: confieso que durante unas horas he actuado como si lo que ha ocurrido esta mañana hubiera sido normal. Me rindo, no lo ha sido. (...) Me han invitado a colaborar en un acto para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental y los que me conocéis sabéis cómo de importante es para mí este tema", ha señalado El Chojín acerca de este momento que presenció en primera persona.

El rapero ha querido "aplaudir y agradecer" la labor de los profesiones y voluntarios "que trabajan para darnos paz mental, calma, herramientas y salud", para posteriormente constatar lo que había significado para él "encontrarse a la reina de España, delante de los medios", recitando sus versos.

"Reconozco que, en lo personal, me vuela la cabeza pensar que un chaval de Torrejón, que escribía rimas en sus cuadernos del cole, de repente, se vea invitado en foros como este porque alguien cree que algo puede aportar", ha afirmado en su mensaje, ilusionado y convencido de que "se puede hacer más y mejor" y que hay que "seguir trabajando".