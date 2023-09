La ANC exige a ERC y Junts que la negociación con el Estado solo sea para la independencia

La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha exigido a ERC y Junts que la negociación para la investidura del presidente del Gobierno únicamente sea para que el Estado permita una independencia de Cataluña: "¡Independencia o nada! ¡Independencia o elecciones!".

La manifestación independentista de la Diada, en el que cuatro columnas de manifestantes han confluido en una concentración en la Plaza de España de Barcelona, ha reunido a 800.000 personas según la entidad organizadora y 115.000 según la Guardia Urbana.

En la concentración se han escuchado gritos de "Puigdemont, nuestro presidente" y, en menor medida que el año pasado, de "Govern dimisión"; y aunque en esta ocasión sí ha acudido la cúpula de ERC -sin Oriol Junqueras, por un positivo de covid- y también el presidente catalán, Pere Aragonès, este último ha abandonado la manifestación justo antes de llegar al punto final en la plaza de España, algo que ya tenía previsto, según fuentes de la Generalitat.

Aragonès no ha escuchado así en persona el discurso de Feliu, que ha vuelto a presionar a Govern y partidos independentistas y ha cuestionado la estrategia de negociación con PSOE y Sumar tras las elecciones generales. "Ha de quedar bien claro que cualquier pacto en Madrid solo sirve si tiene efectos directos para conseguir la independencia", ha aseverado la dirigente de la ANC.

"Cualquier negociación debe ser para la independencia. Solo es asumible una negociación para la gobernabilidad del Estado si hay un reconocimiento explícito de la legitimidad del referéndum del 1 de octubre de 2017 y un reconocimiento también de todo lo que decida el Parlament para hacer efectiva la independencia", ha afirmado.

En paralelo, Feliu ha pedido "decisiones inmediatas" en la Cámara catalana, que también debe reconocer y "asumir" la declaración de independencia de 2017, algo que ha recordado que no ocurre en la actualidad: "¿Estarán a la altura los partidos independentistas?".

La dirigente de la ANC ha alertado a ERC y Junts, sin citarlos explícitamente, de que "cualquier objeto de negociación que no sea esto rebaja los mínimos democráticos y supone un blanqueo del Estado ante Europa"; y les ha exigido "unidad" y "coherencia" para hacer efectiva la independencia a través de una "movilización sostenida".

"Y si no se ven con corazón, si no se atreven y no saben cómo hacerlo, que dejen paso a otra gente y convoquen elecciones. No más autonomismos. ¡Independencia o nada! ¡Independencia o elecciones!", ha afirmado Feliu, que ha recordado que en caso de convocatoria electoral en Cataluña la ANC presentará una lista cívica independentista.

Òmnium pide "cohesión" independentista

Minutos antes, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha asegurado que "lo único que puede dar miedo al Estado" y que puede "empujar" a los partidos independentistas es "la cohesión y la fuerza del movimiento".

"Si alguna cosa hemos aprendido es que, sin movilización permanente, cada día, no podremos nunca vivir en libertad", ha añadido en su discurso desde las columnas venecianas de la plaza Espanya de Barcelona.

El consejo de la república reclama "confrontación"

Por parte del Consejo de la República, entidad parainstitucional que lidera Carles Puigdemont desde Bélgica, Lluís Llach ha reclamado al conjunto del independentismo que confronte con el Estado.

"La confrontación es la esencia de la democracia, una confrontación resistente y poliédrica desde la calle, desde los diputados, a los que queremos coordinados en sus objetivos, hasta los partidos independentistas y especialmente a nuestras instituciones", ha afirmado Llach.

El cantautor y exdiputado también ha reprochado a las formaciones independentistas sus "luchas partidistas" para "gestionar las migajas autonomistas", que, desde su punto de vista, ponen en riesgo la "viabilidad" de Cataluña como país: "No es admisible".

Para alcanzar los objetivos del independentismo, ha dicho Llach, no hay "otra vía que la unidad", por lo que deben estar "todos" "desde un inicio".