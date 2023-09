El curso comienza con un déficit de 43.700 profesores en la escuela pública y una interinidad del 22%, según CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido de que el curso 2023-2024 ha arrancado con un déficit de 43.752 docentes desde los recortes de 2010, que "todavía no se ha recuperado", y unos "altos niveles de interinidad", con una tasa media del 22,47%.

En este sentido, el sindicato ha exigido la convocatoria de 84.901 plazas para reducir la temporalidad y 43.752 adicionales para "paliar el déficit acumulado desde 2010, en los próximos tres años".

Así lo ha manifestado este jueves el presidente del Sector Nacional de Educación del sindicato, Mario Gutiérrez, en rueda de prensa, en la que ha lamentado que España esté actualmente "en un ciclo político de inestabilidad legislativa" que afecta al sistema educativo "al no existir un Pacto de Estado por la Educación".

El sindicato ha señalado que la escuela pública ha vuelto a abrir esta semana sus aulas "con los mismos problemas estructurales de los últimos años, agravados por las diferencias de criterio en la educación entre el Gobierno y las comunidades autónomas contrarias a la aplicación de la Lomloe", así como por los "problemas económicos" por el alza de los centros que sufren centros, familias y profesorado.

Entre los problemas del nuevo curso, CSIF destaca además las ratios "elevadas que reducen la calidad que precisa el alumnado, clases sin refuerzos para apoyos y desdobles". También avisa de la "falta de recursos" en los centros educativos, docentes "sin plazas asignadas" y centros "a la espera de que se incorporen maestros".

Precisamente, el sindicato apunta que, pese a que el número de niños cada vez es menor por el descenso de la natalidad, la cifra de alumnado en la pública es "la mayor de la última década", con una ratio de 14,94, respecto al 13,85 que se registraba en el curso 2009-2010.

En la actualidad hay un déficit acumulado de 287,69 euros por cada alumno en comparación con la cifra que se destinaba en 2010 y teniendo en cuenta la inflación, según datos recabados por el sindicato del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

En este contexto, el responsable de Educación de CSIF ha asegurado que, investigando las partidas de los Fondos Europeos, han visto que se han invertido 1.249 millones de euros en educación en 2022 y 2023. "Creemos que es una cantidad importante, pero no entendemos que con esa inversión no haya una mejora en las aulas, no vemos que se hayan solucionado los problemas", ha criticado.

Por ello, CSIF ha solicitado al Ministerio y a las comunidades autónomas que informen "con transparencia" sobre cómo se han invertido estos fondos. "Nos hubiera gustado que nos hubieran preguntado cómo debería haberse invertido ese dinero", ha reclamado Gutiérrez, que cuestiona el reparto de fondos ya que "salen perjudicados" los programas de acompañamiento al alumnado vulnerable (4,4%), educación inclusiva (2,93%) o bienestar emocional de los alumnos (0,4%).

Desciende el porcentaje de alumnado matriculado en la pública

En los últimos diez años, según datos del sindicato, ha "descendido continuamente" el porcentaje de alumnado matriculado en la educación pública, del 68,1% al 66,9%, mientras que en la Formación Profesional en grado medio/superior se ha rebajado la presencia en la pública en doce puntos, del 77,1% al 65,5%.

Respecto al descenso de presencia de alumnos de FP en los centros públicos, el presidente del Sector Nacional de Educación de CSIF ha explicado que la empresa privada "se puede aprovechar de la Ley de la FP", ya que "pueden tener su propia FP". "Si hay un alumnado que antes era el 77% y ahora es un 65% en la pública eso se lo han llevado los centros privados. La pública ha crecido también pero no en la misma proporción que en la privada", ha concretado.

En la misma línea, ha añadido que hay algunas comunidades autónomas en las que se abren centros privados "y dejan de hacer oferta pública". "Hay sitios en los que están siendo hasta tramposos al no actualizar el material de la FP y decir que han cerrado el ciclo porque no hay matrícula, pero no hay matrícula porque no han creado una oferta interesante. Se crean altas demandas pero baja oferta de educación pública", ha denunciado Gutiérrez.

Por su parte, la presidenta del Sector Autonómico de Enseñanza de CSIF, Isabel Madruga, ha resaltado que el sindicato "no quiere renunciar a la demanda de reponer los 43.000 docentes" que España arrastra de déficit y ha alertado de que "los elevados porcentajes de interinidad afectan gravemente al sistema educativo".

Faltan profesores en las aulas

"Lamentamos que en septiembre todavía falten docentes por incorporarse a las aulas. Faltan profesores en las aulas", ha puntualizado Madruga, al tiempo que ha advertido de que la inflación "está afectando gravemente a toda la sociedad, también al profesorado": "El comienzo de curso marca un incremento de gasto en las familias".

Así, la responsable del Sector Autonómica de Enseñanza de CSIF ha asegurado que el profesorado "no es ajeno" a esta crisis y padece una pérdida "de un 17% menos de poder adquisitivo que en 2010, debido a la inflación y a las pagas extra no recuperadas". También ha criticado las diferencias retributivas de los profesores según la región, con "hasta 800 euros mensuales menos" en algunas comunidades autónomas.

En este punto, ha afirmado que el cómputo de plazas docentes que tenían que salir a oferta de empleo pública "se ha hecho de forma muy poco transparente" en las comunidades autónomas, por lo que el sindicato no ha podido cuantificar las plazas convocadas para reducir la temporalidad y las que harían falta.

"El cómputo de las plazas que se ha hecho por parte de las administraciones educativas no ha sido transparente, las plazas no se han computado debidamente para reducir la temporalidad. El Ministerio no ha hecho que todos los accesos al empleo público se hagan de la misma manera en todas las comunidades autónomas", ha zanjado Madruga.