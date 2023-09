Puigdemont asume el liderazgo de la negociación y enfría la investidura

Carles Puigdemont pilotará las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Ya se sabía, pero Junts formalizó hoy esta designación, en una reunión de su ejecutiva, celebrada en Altafulla (Tarragona). Para que no quedara ninguna duda de quién lleva el timón, antes de que el partido anunciara las decisiones adoptadas por la dirección, el propio Puigdemont, que ya no forma parte de la estructura orgánica de la formación, comunicó por las redes sociales que será él mismo quien el próximo martes dará a conocer cuáles son las condiciones que exigirá a los socialistas para apoyar su investidura. Un comunicado posterior de Junts ratificó este anuncio.

Para los junteros es clave el reconocimiento de su figura. Ha sido aceptado como interlocutor por las partes y está por ver si se escenifica esta restitución pública, ya sea con una visita de algún dirigente destacado a Waterloo o con el saludo con Pedro Sánchez en la Eurocámara, aprovechando la presidencia española de turno de la UE, como ya pasó con Oriol Junqueras en 2019 en el Congreso.

El expresidente de la Generalitat cogió ayer las riendas de la partida para enfriar las expectativas del PSOE, ya que afirmó que ni hay negociación en marcha ni nadie ha puesto sobre la mesa propuesta alguna de amnistía. El dirigente nacionalista salía al paso de informaciones que apuntan que los socialistas y los junteros estarían ya negociando una ley de amnistía para allanar el apoyo de los independentistas al candidato del PSOE. En el caso de Sumar, un grupo de expertos está trabajando ya en un documento concreto. Pero si existe, Jaume Asens, negociador de los de Yolanda Díaz, aún no se lo ha trasladado. Puigdemont admite que hay conversaciones, pero advierte de que dialogar no es negociar. Junts se prepara parara el proceso negociador y el martes fijará sus líneas rojas. Lo hará Puigdemont en una conferencia desde Bruselas, donde se reunirán los dirigentes del partido.

Hasta ahora, Junts no ha aclarado cuál es su posición en relación a la investidura de Sánchez. ERC ha sido más explícito. Ha fijado la ley de amnistía como línea roja para respaldar al líder socialista y ha reclamado avanzar en la resolución del conflicto, con el referéndum como objetivo, además de lograr el traspaso de Cercanías y resolver el déficit fiscal. Junts no ha concretado públicamente sus demandas, más allá de pedir genéricamente la amnistía y la autodeterminación y decir que esto no va de buscar salidas personales.

Exigencia de máximos

En vísperas de la manifestación independentista de la Diada, el expresidente de la Generalitat hará el martes exigencias de máximos, aunque ayer se centró en la amnistía. De lo contrario, la protesta se volverá contra los junteros, como ocurrió el año pasado con ERC y el Govern, que fueron pitados e insultados por 'traidores' a la causa de la secesión. El Gobierno, públicamente, mantiene abierta la puerta de la amnistía, mientras insiste en que un referéndum sobre la independencia no cabe en la Constitución.

Tras facilitar la elección de Francina Armengol, los de Puigdemont engrasan su maquinaria interna para afrontar una negociación en la que está en juego la repetición electoral. La ejecutiva decidió ayer crear un secretariado permanente, con una decena de dirigentes, que será el que podrá ir tomando decisiones con mayor agilidad. Este núcleo duro está integrado, entre otros, por Laura Borràs y Jordi Turull y hay el mismo equilibrio de fuerzas que en la dirección, entre los más partidarios del diálogo y los duros, que abogan por el bloqueo.