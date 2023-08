Puigdemont asegura que "no hay ninguna negociación en marcha" ni propuesta de amnistía en la mesa

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado que "no hay ninguna negociación en marcha con nadie" ni se ha presentado ningún proyecto de amnistía en el marco de los contactos entre los grupos sobre la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez.

"Quince días después del acuerdo para la Mesa del Congreso de los Diputados, la cantidad de especulaciones en forma de información que ha ido apareciendo llevan, probablemente, a algunas conclusiones erróneas que habrá que aclarar pronto", ha dicho este jueves en un tuit recogido por Europa Press.

Puigdemont ha sostenido que hay "conversaciones con los diferentes actores políticos, como es lógico", si bien la mayoría -dice- ya vienen de la legislatura pasada.

No obstante, ha llamado a "no confundir" esas conversaciones con una negociación, y ha advertido que diálogo y negociación no son conceptos sinónimos.

"El diálogo es previo a toda negociación; puede servir para fijar el marco en que ésta puede discurrir, o puede servir para comprobar que no hay margen de negociación. Esto lo veremos en los próximos días", ha apuntado.

Estas declaraciones llegan el mismo día en que Junts ha reunido a su ejecutiva para abordar la situación política, después de que el PSOE reiterara su 'no' a apoyar la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y se reafirmara en articular una mayoría alternativa.

"Responsabilidad"

Puigdemont ha recordado que Junts se conjuró para abordar los contactos con responsabilidad y no hablar sobre su contenido, ante lo que, según él, "es inevitable que otros lo hagan por nosotros y se creen ficciones".

Por ello, ha avanzado que el próximo martes 5 de septiembre a las 11.00 dará "información directa sobre cuál es el marco que Junts propondrá" a quienes quieran negociar con ellos en la conferencia inaugural de una jornada interparlamentaria en Bruselas.

Además, Puigdemont ha desvinculado el escenario de negociaciones sobre la investidura de Sánchez de "ninguna decisión relativa al Consell de la República", después de que esta semana haya disuelto su asamblea de representantes y planteado una reforma de la entidad.