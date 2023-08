Feijóo constata que Sánchez prefiere negociar con los independentistas a pactar con el PP

El candidato a la investidura y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que ha constatado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, prefiere "acuerdos con el independentismo" en lugar de aceptar el pacto nacional que él le ha ofrecido y que incluye una legislatura de dos años y seis "grandes" acuerdos de Estado.

"De momento me he encontrado con el 'no es no', de momento, porque no voy a cejar en el empeño de ofrecer acuerdos y pactos", ha remarcado Feijóo en rueda de prensa tras reunirse con el líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones dentro de la ronda de contactos que ha iniciado de cara a la investidura.

Ha explicado que en el encuentro ha planteado a Sánchez una "alternativa" para proteger al Estado de las exigencias "inconstitucionales y discriminatorias" del independentismo "envalentonado".

Ha agregado además que sobre la mesa estaban las dos alternativas que dejan las elecciones del 23J, una en la que la gobernabilidad de España quede en manos de los independentistas y otra en la que la gobernabilidad sea garantizada con "responsabilidad histórica por los partidos nacionales, PP y PSOE para asegurar la igualdad de los españoles".

Feijóo ha defendido su derecho a gobernar porque su formación fue la más votada en las urnas y ha recordado que fueron casi 16 millones de españoles los que escogieron la papeleta del PP o del PSOE, dos de cada tres votantes.

Los partidos independentistas cuentan con menos del 6 por ciento de los votos, con los que Sánchez prefiere negociar "amnistías, referendos y grupos parlamentarios que no cumplen los reglamentos".

Por ello, es "incomprensible", ha dicho, que menos del 6% de la población, cuya "pretensión es acabar con el Estado" pueda condicionar la gobernabilidad del 94% de la población.

"Yo no renuncio a que algún día los principales partidos de España puedan entenderse", ha proclamado Feijóo, quien ha entregado por escrito a Sánchez su propuesta de pacto por la igualdad de todos los españoles.

Por último, el líder del PP ha asegurado que ha pedido al presidente del Gobierno en funciones que "al menos" rechace las propuestas del independentismo. "No lo ha hecho", ha dicho Feijóo, quien ha añadido que la pretensión de Sánchez es buscar encaje a las "exigencias particulares que le permitan continuar al frente del Ejecutivo".