Feijóo asegura que no aceptará chantajes, ni subastas para investidura: "No somos Sánchez"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este domingo a dialogar, a partir de este lunes 28 de agosto, con los partidos políticos "que quieran hablar", pero ha asegurado que no aceptará chantajes ni subastas, "ni se someterá a lo que quieran las minorías. No somos Sánchez".

En el acto de inauguración del curso político en Soutomaior (Pontevedra), que ha contado con la presencia del presidente de Aragón, Jorge Azcón, Feijóo ha afirmado que si la investidura consiste en "humillar más a las instituciones, la ganará Sánchez", pero "la perderá España" y ha insistido que él no permitirá "cesiones ni privilegios".

Feijóo, que ha reunido a varios de sus barones territoriales, ha subrayado que el PP "está a cuatro votos de la investidura", mientras que Pedro Sánchez está a "cuatro cesiones que lo distancian": "una amnistía, incompatible con la Constitución; un referéndum de independencia, impropio de un país de la UE; un Gobierno más débil" conformado por 24 partidos y la cuarta, que es "volver a quebrar el principio de igualdad de todos los españoles".

De cara a las negociaciones, ha reiterado que se sentará a hablar con “aquellos que quieran hablar” porque es partidario de dialogar, lo que significa que después de las conversaciones “se puede coincidir o se puede discrepar”.

Abrir conversaciones con otros grupos políticos, ha explicado, “no significa que se esté de acuerdo con los planteamientos” de dichas formaciones, pero sí que es el momento de escuchar a todos porque debe acabar el tiempo “en el que se silenciaba a los que no pensaban como tú” y volver al camino de una “España cordial, a esa España que ha hecho una transición ejemplar”.

Además, Núñez Feijóo se ha mostrado convencido de que es “mejor perder una investidura y que no pierda España” porque él quiere ser “un presidente libre y no secuestrado” para así poder tener “libertad para nombrar y cesar" a su Consejo de Ministros. "No seré presidente del Gobierno a cualquier precio", ha proclamado.

El dirigente del PP ha puesto en valor que, como ganador de las elecciones del 23 de julio, va a tener la oportunidad de presentar su programa de gobierno en una sesión de investidura que aunque no fructifique y no sea “una investidura a corto plazo” si servirá para poner “la primera piedra del Gobierno de España”.

“Ahora o después, el próximo Gobierno de España será un gobierno del PP. Un Gobierno para toda España”, ha insistido el dirigente popular.

De cara a la sesión en el Congreso, ha manifestado su gratitud con las tres fuerzas que ya le han brindado su apoyo, Vox, UPN y Coalición Canaria, quienes han mostrado “generosidad” al respaldar al PP para que pueda "gobernar en solitario", ha remarcado. “Se lo agradezco en nombre de la Constitución y la concordia”, ha resumido.

Además, el líder del PP ha trazado las líneas maestras que ofrecerá en la sesión de investidura y que estarán dirigidas a “servir a España y a los españoles” al igual que hicieron, según apuntó, los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, este último presente en el acto.

Las propuestas del PP de cara a la conformación del próximo Gobierno pondrán de manifiesto que es un “partido que cree en España, que nació para servir a España y a los españoles” y que “no asume la presidencia de España como ambición personal, sino como servicio público”.

El dirigente del PP ha apuntado varias cuestiones que llevará al Congreso en el debate de investidura y que van desde propuestas económicas para crear empleo y riqueza a aspectos como la reforma de la financiación autonómica, un pacto nacional por el agua o la apertura de un proceso de regeneración institucional.

El candidato ha expuesto además que aunque su candidatura no consiga salir adelante “por cuatro votos, lo que sí os puedo asegurar es que las ideas, las propuestas y el programa que voy a exponer en el Congreso de los Diputados tendrá vigor durante los siguientes años”

Feijóo ha dicho que confía en el respaldo de todo el PP para conseguir su objetivo y por ello ha agradecido a la dirección del partido, a Rajoy, así como a los presidentes autonómicos de Galicia, Alfonso Rueda; de Andalucía, Juanma Moreno; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Extremadura, María Guardiola; o Baleares, Marga Prohens su presencia en Soutomaior.

Ha sido notable, sin embargo, la ausencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se encuentra de viaje y no ha tenido posibilidad de cambiar sus vuelos.