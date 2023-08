Coalición Canaria comunica al Rey que Feijóo tiene ya su apoyo y que Sánchez tendría que negociarlo y cumplir promesas pendientes

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, ha comunicado al Rey que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene ya su voto para una eventual investidura, mientras que con el socialista Pedro Sánchez habría que negociar una serie de condiciones para otorgárselo, empezando por cumplir promesas pendientes del último debate de Presupuestos.

En declaraciones en el Congreso tras la audiencia en el Palacio de la Zarzuela, Cristina Valido ha recordado que la semana pasada, cuando se eligió la mesa del Congreso, CC ya obtuvo del PP un "apoyo claro" a los 55 puntos de la llamada agenda canaria, que incluye bonificaciones de transporte, asuntos de inmigración e infraestructuras educativas e hidráulicas, entre otros temas.

Por ello, la diputada de CC apoyó a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para la Presidencia del Congreso, aunque fue derrotada por la socialista Francina Armengol, y ahora mantienen su respaldo a Feijóo porque consideran probado que "el PP se compromete" y que apuesta por un Gobierno sin Vox, que eran las dos condiciones que ponía su formación. Su apoyo a Feijóo, por lo tanto, está "despejado".

Valido ha calificado de "irrelevante" que Feijóo vaya a presentarse a una investidura aunque no le den los números para ser elegido como presidente y ha defendido que es el candidato que más votos obtuvo en las elecciones del 23J. "Tiene derecho y debe intentarlo", ha indicado. De forma paralela, ha evitado valorar si Felipe VI tendría que proponer a Feijóo sin tener los apoyos, apelando a que la situación es "compleja".

Para empezar, transferencia de las partidas pendientes

Ahora bien, en el caso de una eventual investidura de Pedro Sánchez, CC no cierra la puerta, pero le exige una condición adicional previa, además de la agenda canaria: cumplir los compromisos adquiridos en la última negociación presupuestaria, cuando su formación apoyó las cuentas de 2023.

Según ha dicho, estamos a mitad de ejercicio y el Gobierno de Sánchez aún no ha cumplido el compromiso de transferir más de 200 millones para ayudas a la Palma, universidades y transporte de mercancías. Por tanto, lo primero que tendría que hacer Sánchez es cumplir esa deuda pendiente, y después comprometerse con la agenda canaria.

En esta línea, ha pedido a Sánchez "transferir" estas partidas como un "primer gesto" para "generar una confianza" y poder desarrollar unas conversaciones que, de momento, no han comenzado. Según ha explicado Valido, CC y PSOE no han hablado de la investidura aún, pero no puede garantizar que el asunto haya salido en Tenerife, puesto que Pedro Sánchez está allí con el presidente canario, Fernando Clavijo, de CC.

Rechazo a privatizar aeropuertos

Ha añadido también en la negociación el tema de los aeropuertos del archipiélago, que para lo canarios son sus "cercanías" ya que los necesitan para trabajar o para acudir a hospitales de referencia y no pueden aceptar que "se privaticen a cachitos al mejor postor", empezando por las torres de control, como planea AENA.

La diputada canaria también ha sido requerida para valorar unas palabras de la diputada socialista Adriana Lastra, que ha asegurado que CC no es "confiable". Valido ha recordado que su formación ha apoyado iniciativas propuestas por el Gobierno de Sánchez y ha vuelto a señalar que no se ha cumplido el acuerdo alcanzado para los Presupuestos. "¿Quién no es confiable?", ha preguntado, antes de avisar: "Si no somos confiables, no hay nada que negociar".

En cualquier caso, Valido ha querido subrayar que CC no es tan "drástico" como Unión por el Pueblo Navarro (UPN), que ha asegurado preferir nuevas elecciones a un gobierno de Sánchez apoyado por Bildu y Junts. "Creemos que hay que intentarlo todo, la ciudadanía no se merece este impás de no sé cuántos meses sin gobierno, nuevas elecciones", ha dicho.