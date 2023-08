Feijóo mantiene su disposición a ir a una investidura pese a la falta de apoyos

Alberto Núñez Feijóo no tira la toalla e intentará una sesión de investidura pese a no contar todavía con los apoyos necesarios. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, insistió este miércoles en que los "avances importantes" logrados durante los últimos días refuerzan la posición del líder gallego como eventual candidato a la Presidencia del Gobierno, después de que Vox ofreciera este fin de semana sus 33 escaños sin exigir nada a cambio; de que UPN ratificase su sí y de que Coalición Canaria, con quien iniciarán negociaciones en breve "sobre la agenda canaria", se abriera a votar a favor. Y así se lo trasladará al Rey en la preceptiva a ronda de consultas que se abra una vez que se conformen el próximo jueves las Cortes Generales.

Pese a la disposición de Feijóo, los números siguen sin cuadrar después de que el PNV haya dado un nuevo portazo a la formación conservadora con la vista puesta en las elecciones autonómicas de 2024 al no querer comprometer sus siglas con la derecha radical. La aritmética es la que es y si el resto de grupos vota en contra, como se espera, el candidato popular no podría salir elegido ni tan siquiera en segunda vuelta por mayoría simple, al no tener más síes que noes al contar exclusivamente con 172 votos a favor -la mayoría estaría en 176-. "Al partido que ganó las elecciones le corresponde intentar sacar adelante esa investidura. Por lo tanto, queremos reiterar nuestra disponibilidad: si el jefe del Estado encomienda a Feijóo la investidura cumpliremos con nuestra responsabilidad", aseveró Gamarra.

En pleno mes de agosto, y con Pedro Sánchez de vacaciones en Lanzarote, el líder del PP convocó a su comité de dirección para analizar la situación política tras las elecciones del 23-J y volver a reivindicar su triunfo ante las urnas "frente a los que se empeñan en defender lo contrario". Los conservadores llevan semanas criticando que el PSOE no quiera reconocer su triunfo ante las urnas y "sin felicitar a quien ha ganado". También censuran que los socialistas hayan lanzado las campanas al vuelo y hayan vendido su segundo puesto en las generales como una victoria. Más si cabe, cuando necesitan del apoyo de Junts per Catalunya, el partido del prófugo Carles Puigdemont, que ya ha dejado claro que sin amnistía ni referéndum de autodeterminación no hay nada que hacer.

Hablar con el PNV

En Génova insisten en que están "a cuatro escaños" de la mayoría absoluta y "a cincuenta de diputados de diferencia" de Sánchez para llegar a la cita con Felipe VI con una mayoría sólida. Además, la dirección del PP tiene aún esperanzas en que la Mesa del Congreso no quede en manos del bloque de la izquierda. Ahora mismo cuenta con cuatro de los nueve asientos disponibles y, según fuentes de la cúpula, sigue en sus planes hablar con el PNV, "un grupo más", para alcanzar de su mano una mayoría que les permitiría tener la presidencia de la Cámara y el control de los tiempos parlamentarios.

Pero las intenciones de los populares se complican porque Vox quiere participar también en la negociación y reclama mantener, al menos, el representante que han tenido en la última legislatura en el órgano de dirección de la Cámara. Con lo que el PP tendría que ceder dos asientos y cerrar un acuerdo a dos bandas con la derecha radical y los nacionalistas vascos, que se vetan mutuamente en cualquier eventual acuerdo.

En la dirección del PP quieren que la mesa del Congreso refleje "quien tiene el grupo mayoritario" e insisten en ir posteriormente a la investidura "con un acuerdo amplio y constitucional", exorcizando además el riesgo de una repetición electoral. "Quedan por delante ocho días y eso en política es mucho tiempo. El PP va a mantener contactos con el ámbito parlamentario para buscar la máxima estabilidad de las mesas de las distintas Cámaras", insistía ayer Gamarra, sin querer desvelar a quién propondrán para presidir la tercera institución del Estado.