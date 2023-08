José Cabrera, psiquiatra y forense: "He andado sobre cadáveres, pero no he visto fantasmas"

A José Cabrera (Madrid, 1956) le conocemos de toda la vida, años y años apareciendo en la tele ligado a sucesos trágicos o misteriosos. Adora su trabajo y le gusta navegar, bucear con botella, tirar al plato, leer, la ópera y tocar la armónica. Tiene esa imagen de hombre sabio y cercano que puede decir lo que le dé la gana.

José, tiene usted un nivel de actividad increíblemente alto...

No es normal, yo cojo a un chaval de 25 años, lo pongo a mi lado y a las tres de la tarde está en el suelo, muerto. Y tengo 66.

Pero... ¿qué hace todo el día?

Tengo un despacho de pericia, ofrezco atención psiquiátrica y soy médico legal. Tengo 80 homicidios pendientes de juicio, más otros por agresiones sexuales, violencia de género, custodia de hijos, asuntos sociales... Eso es mi despacho, que está sin parar. Tengo un equipo de peritos que escribe la pericia que corrijo y firmo, me reúno con los abogados, voy al juzgado. Cuando no estoy en un juicio, estoy en una cárcel y, si no, en una televisión. Y cuando no, estoy durmiendo. Esa es mi vida.

Cae bien y lo sabe, ¿verdad?

No doy crédito, soy una persona muy simple y estoy muy ocupado, pero lo que hablo contigo se lo digo a la Reina a la cara. No tengo pelos en la lengua porque tengo la hipoteca pagada y no debo nada a nadie más que a los que me quieren. Llevo así toda la vida y me aprecia la gente. El otro día me paró una pareja de la Guardia Civil en la carretera de Andalucía para hacerse un selfi conmigo. Y encantado, aunque no me parece procedente, pero lo mismo me ha pasado con un ministro, 'ay, mi mujer te ve mucho'. Si por cada selfie que me saco me dieran un euro, sería multimillonario.

¿Cuál es la peor enfermedad?

La que más daño hace a la persona y a las que la rodean es psíquica y se llama depresión. Es una enfermedad atroz.

¿Necesitamos drogas para superar determinados momentos?

Millones y millones de vidas se han salvado con medicamentos y vacunas. Y millones y millones de vidas se han perdido con el alcohol y las drogas. Para superar enfermedades necesitamos fármacos. Pero se abusa de algunos y se convierten en drogas.

¿Y tomarlas para llegar a algún tipo de clarividencia?

Respecto a las drogas estupefacientes, las psicodélicas, alucinógenas tipo peyote, que es la mescalina, las setas, la ayahuasca... En las tribus amazónicas, ese tipo de sustancias se han empleado como liturgia siempre y no aportan al individuo un plus. Es decir, si yo tomo mescalina y me siento un águila no soy un águila. Quizá puedo hablar con Jesucristo pero no va a cambiar mi vida para nada. Es más, un tío que es tonto del culo, si fuma un porro sigue siendo tonto. Si no sé dibujar y tomo peyote, sigo sin saber, pero si lo tomo siendo Dalí, veo elefantes con patas largas y relojes blandos y esa es otra historia. Pero si en una tribu del Amazonas, al joven le dan una droga para iniciarse como adulto, no la toma de perpetuo. Porque si tomas peyote de perpetuo tienes un mono que no te lo quitas ni de coña.

¿Cuáles ha probado usted? Aparece con Iker Jiménez, habrá hecho eso de la ayahuasca...

No he probado ni una sola droga. Solo una cerveza de vez en cuando. El día que te quieras encontrar contigo mismo no tienes más que mirarte al espejo.

En 'Cuarto Milenio' hablan de ovnis, extraterrestres, fantasmas... ¿Cree en algo de esto?

No tengo conciencia ni base científica de seres fuera de nosotros. He estado en mil cementerios, he andado sobre una montaña de cadáveres, he trabajado en una habitación llena de brazos y piernas. No hay nada que no haya visto, pero nunca me he encontrado con un fantasma. El sitio más seguro de este mundo es un cementerio, mucho más que El Corte Inglés.

¿La circunstancia profesional que más le ha marcado?

Habré hecho 700 autopsias, he tenido 7.000 juicios, habré hablado con mil homicidas en distintas cárceles de España. Me tocaron las Torres Gemelas, los trenes en Madrid... Pues las que más me han impactado son las tragedias en las que hay un niño, hacer una autopsia a padre, madre y tres hijos que se han matado en un accidente. Eso me llega muy profundamente. O hablar con un niño al que han agredido sexualmente. Me rompe por dentro.

¿Y alguna de esas circunstancias le ha confirmado que hay vida después de la muerte?

Ninguna me ha llevado al convencimiento científico de eso. Pero tengo una fe heredada de mis padres en un Dios que es el cristiano. Soy creyente por encima de todo. Creo firmemente que existe un ser supremo, trascendente a nosotros, que marca las líneas del universo, al cual le debemos lo que tenemos. Y soy de los pocos que van a misa los domingos. Creo también en mi país, que se llama patria. Y en el amor y en la lealtad. Sí, en el amor hasta el final, hasta la muerte.

Perdió a su mujer hace un año (por atragantamiento). ¿Cómo ha llevado este duelo?

Fue el duelo mayor que yo he tenido en mi vida junto a la muerte de mi madre. Con mi mujer llevaba 38 años y medio, 38 años y medio sin mirar a otra mujer. Que quede claro, creo profundamente en el amor y en la lealtad. La muerte de mi mujer creo que fue un designio divino. Estuve un mes fuera de combate y al mes siguiente me puse de pie. Tengo una hija, tengo amigos, tengo enfermos. Cosas que hacer. Me necesitan.