Trampas con cuerdas en La Jota: "Nos oyó gritar y saltó del patinete, si no se corta el cuello"

Atadas de lado a lado de la calle y a la altura del cuello. Así estaban las cuerdas en las que se vio atrapado el pasado jueves por la noche el vehículo en el que circulaba una familia de La Jota. La peligrosa ‘tela de araña’ cruzaba la calle de Balbino Orensanz y a punto estuvo de costarle algo más que un susto a un joven que circulaba en patinete. Por suerte, los ocupantes del turismo que había quedado enredado en estos finos y resistentes cordones lograron avisarle a tiempo y el chico saltó in extremis. «Si no lo hace, le corta el cuello», aseguraban. Como luego supieron, los responsables de este temerario acto vandálico habían empezado a colocar una trampa similar a la altura del número 43 de la avenida de La Jota. Sin embargo, parece que solo habían atado una cuerda cuando abortaron sus planes.

La Policía Local recibió el aviso sobre las 2.15 y enseguida envió allí una patrulla para valorar la situación. Nada más llegar, los agentes vieron que las cuerdas estaban sujetas a los retrovisores de varios coches y una moto, así que de forma inmediata procedieron a retirarlas para evitar percances. Los municipales reconocieron a la familia que dio la alerta que nunca habían visto algo así. «Era de noche y había poca luz, por lo que no nos dimos cuenta de que había algo que cruzaba la calzada hasta que estuvimos encima. Mi marido pensó que se trataba de una serpentina, por lo que continuó la marcha. Pero enseguida pegó un frenazo», contaba ayer a HERALDO la mujer que viajaba en el asiento del copiloto.

«Pensamos que podía tratarse de una gamberrada y que alguien nos estaba grabando. Aún no descartamos que el vídeo termine colgado en las redes», confesaba esta vecina de La Jota. «No me quiero ni imaginar qué hubiera ocurrido si en lugar de nosotros el primero en pasar es este chico del patinete. O peor, alguien que fuera a más velocidad en moto», apostillaba.

La Policía solicita colaboración ciudadana

La Unidad de Policía Judicial del 092 está practicando pesquisas para tratar de averiguar quién o quiénes habrían colocado estas peligrosas cuerdas, aunque hasta el momento no consta que se hayan producido detenciones. De hecho, la Policía Local ha solicitado colaboración ciudadana para intentar dar con los autores de estos hechos, que podrían constituir un delito contra la seguridad vial.

Los agentes que investigan lo ocurrido estuvieron recabando datos esa misma noche y buscan ahora posibles grabaciones de cámaras ubicadas en la zona, siempre con el objetivo de detectar movimientos sospechosos. No en vano, las cuerdas se colocaron de madrugada, cuando apenas había gente en la calle. Quienes puedan aportar algún tipo de información pueden ponerse en contacto con la Policía Local a través del teléfono del equipo de Policía Judicial: 976 72 41 41.

«Nunca había pasado algo así en el barrio. Y confío en que no vuelva a suceder, porque ahora podríamos estar hablando de una desgracia», reconocía José Antonio Andrés, desde la Asociación Vecinal de La Jota. «Mucho me temo que en los puntos donde ataron las cuerdas no hay cámaras de tráfico ni de ninguna entidad bancaria. Pero ojalá den con los responsables, porque imagino que esto no lo ha hecho una única persona».