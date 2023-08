Mas se alinea con Junqueras y Aragonès para presionar a Junts con el frente común

Los principales dirigentes de Esquerra meten presión a Junts para que apoye la investidura de Pedro Sánchez, lo que obliga a los siete diputados de la formación de Carles Puigdemont a votar sí después de que los socialistas perdieran un escaño por Madrid en el recuento del voto de los españoles residentes en el exterior.

En una carta firmada por Oriol Junqueras, Pere Aragonès, Gabriel Rufián o Marta Rovira y publicada en el diario Ara, la cúpula de los republicanos solicita "sumar esfuerzos" para hacer un frente común en el Congreso que permita arrancar sus propuestas a un posible Gobierno de coalición que dependería de las dos fuerzas independentistas para aprobar cada una de sus leyes, más aún cuando el PP goza de mayoría absoluta en el Senado.

Esquerra ha encontrado un aliado en Artur Mas. El expresidente de la Generalitat, al que sustituyó en el cargo Carles Puigdemont después de que la CUP le enviara a "la papelera de la historia", aboga no solo por el frente común del secesionismo, sino que también apela al líder de Junts fugado de la justicia a ser "exigente pero no intransigente", según señaló este lunes en una entrevista en Catalunya Radio. "No hay que temer la repetición electoral, porque sino pierdes fuerza en la negociación, pero tampoco debes hacer la temeridad de ir a unas nuevas elecciones", añadió. Mas se suma así al sector más moderado de Junts que desde hace una semana presiona a nivel interno para sentarse a negociar con PSOE y Sumar. Puigdemont, en cualquier caso, no parece darse por aludido y el pasado viernes insistió en que "Junts no cederá a chantaje político".

Los de Junqueras apuestan por evitar una repetición electoral siempre y cuando el PSOE se avenga a firmar un buen acuerdo para Cataluña, en el que incluye como medidas más inmediatas la cesión de la gestión de Rodalies (el servicio ferroviario de cercanías catalán) y la reforma de la financiación autonómica.

ERC no renuncia ni a la amnistía a los procesados del 'procés' ni al referéndum de autodeterminación, aunque los sitúa como logros a conseguir en un horizonte más lejano. De hecho argumenta ante Junts que el apoyo al candidato socialista "servirá para reducir la capacidad represiva para el momento en el que lo volvamos a hacer", en referencia al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Esquerra saca pecho

Los republicanos sacan pecho de lo que han conseguido del Gobierno a cambio de su apoyo en el Congreso durante los últimos cuatro años, empezando por los indultos a los dirigentes independentistas presos y la reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición y modificó el de malversación. En lo que afecta directamente al ciudadano, en la carta se destacan la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el incremento de las pensiones, limitar el precio de los alquileres o el progreso en los derechos de las mujeres.

Los republicanos recuerdan que "Sánchez no tiene ninguna mayoría alternativa", por lo que ven los catorce diputados independentistas en el Congreso como una palanca que han instado a aprovechar. "El PSOE debe ser consciente que si quiere gobernar su país, deberá respetar el nuestro", destacan antes de añadir que no se puede dar "una segunda oportunidad a la ultraderecha", más aún cuando el propio Santiago Abascal ha afirmado públicamente que con Vox en el Gobierno "las tensiones regresarán a Cataluña".