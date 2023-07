El recuento del voto exterior en Madrid mantiene 'in albis' a PP y PSOE hasta el último minuto

Nada se movió este jueves con el inicio del recuento de las 233.000 papeletas del voto exterior, en torno a un 10% de los 2,3 millones de personas que componen el censo de los residentes ausentes (CERA). La posibilidad de que a Pedro Sánchez se le complique un poco más la investidura, de modo que no solo necesite sumar al apoyo de todos sus aliados actuales la abstención del partido de Carles Puigdemont sino un ‘sí’ (seguramente más caro), sigue no obstante en pie. A última hora de la tarde, aún no había finalizado el escrutinio de Madrid, en el que los populares tenían depositadas las mayores esperanzas. En esa provincia, el PP se quedó a 1.749 votos de obtener el último escaño asignado al PSOE. Los socialistas dan por hecho que no lo perderán y el partido de Alberto Núñez Feijóo asume que no es fácil que lo haga, pero la incógnita está abierta.

Los dos principales partidos estuvieron toda la jornada pendiente del trabajo de las 354 juntas de zona encargadas de contabilizar las papeletas, aunque el hecho de que el porcentaje de participación de los españoles que viven en el extranjero no fuera excesivamente alto ya hacía pensar que no habría grandes variaciones. A pesar de que en 2022 se modificó la ley para acabar con la fórmula del voto rogado, que desde su entrada en vigor en 2011 había provocado un drástico descenso en el ejercicio del derecho al sufragio activo de los nacionales que viven fuera de España, el efecto de la tan ansiada reforma ha sido en la práctica bastante limitado.

Hasta que se introdujo la obligatoriedad de solicitar (o rogar) el voto, con unos plazos muy breves tanto para la petición de la documentación electoral como para la remisión por correo postal del mismo, la participación de los residentes ausentes se había movido entre el 22,99% de las elecciones del año 2000 y el 31,8% de 2008. En la propia reforma de 2022 se especificaba que lo farragoso de los trámites había provocado que menos del 10% de quienes podían votar desde fuera pidieran hacerlo y, aún más llamativo, que solo entre el 4,73% y el 6,8% acabaran haciéndolo efectivamente, bien porque no recibieron la documentación a tiempo, bien porque se registraron incidentes en el envío posterior de sus votos a las Oficinas Consulares. Esa fue la razón por la que se modificó de nuevo la norma.

Junts resiste

Con una participación tan baja, alcanzar los votos que habrían permitido que algún escaño cambiase de partido resultaba complicado en circunscripciones sobre las que se habían depositado muchas miradas, como la de Gerona, donde el PP estaba a 363 votos de arrebatar un escaño a Junts sobre un censo de 24.016 personas. Finalmente, el partido de Puigdemont sumó 325 votos a los escrutados el pasado domingo; el PP 273 y el PSC 734. Todo se quedó como estaba. Algo similar ocurre con Albacete, donde Vox podría haberse hecho con un diputado más a costa del PSOE por 1.287 papeletas. A última hora de ayer aún no había datos del escrutinio final pero con un censo de 8.064 el traspaso no resulta plausible.

Tampoco el PSOE –que por ejemplo logró superar al PP en voto exterior en provincias en las que el domingo quedó por detrás, como Valencia o Alicante– sumó ayer a sus 122 escaños ni uno más, aunque de hacerlo no habría cambiado mucho el panorama. Donde más opciones tenía de arrebatar a los de Feijóo un diputado era en Málaga, por 3.047 votos de un cuerpo electoral de 60.853 personas. No lo logro, del mismo modo que el PP, que en Cantabria se había quedado a 428 votos de quitar un escaño a Vox, se quedó como estaba.