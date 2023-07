Qué es el voto CERA, qué significa y cuándo se sabrá el resultado final de las elecciones

El resultado electoral de las elecciones generales de este 23 de julio en España ha dejado un panorama político incierto. Ni el PSOE liderado por Pedro Sánchez , ni el PP de Núñez Feijóo han logrado una mayoría de escaños en el Congreso de los Diputados que les permita articular un gobierno por sí mismos. Los pactos con otros partidos van a ser necesarios para aglutinar los 176 escaños que garantizan la investidura de su candidato. Por eso cualquier voto cuenta y todavía quedan miles de papeletas por recontar, las de los residentes en el extranjero: el llamado voto CERA (Censo de Extranjeros Residentes Ausentes) y el voto ERTA (Españoles Residentes Temporalmente Ausentes). Se calcula que son unos tres millones de españoles los ciudadanos mayores de edad con derecho a voto que se encuentran fuera de España.

Cuándo se conocerá el resultado del voto CERA

En el Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA) hay inscritos 2.325.310 electores (un 6,2% del total) y en 2023 se van a contabilizar 233.688 papeletas, 87.835 más que en las pasadas elecciones generales debido a una mayor participación. El recuento del voto CERA ha comenzado este 28 de julio (cinco días después de las elecciones), tal y como indica la Loreg (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) y se prolongará lo que sea necesario hasta recontar los miles de votos de los españoles que viven fuera del país. De hecho ya se comienzan a saber los resultados en algunas provincias y circunscripciones.

🔴 Estos son los resultados del Voto CERA al Congreso de los Diputados en #Melilla. @rtvenoticias



PP. 75 Votos.

PSOE. 51 Votos.

CPM. 19 votos.

VOX. 14 votos.

SUMAR. 6 votos.

PACMA. 4 votos.

RECORTES CERO. 1

POR UN MUNDO MÁS JUSTO. 1

NULOS. 6. — RTVE Melilla (@RTVEMelilla) July 28, 2023

Qué escaños puede cambiar el voto CERA

El resultado electoral ha dejado varios escaños en disputa. Desde el PP se valora la posibilidad de arañar algún diputado y Núñez Feijóo ha alertado de que el pescado no esta vendido. Fuentes del PP calculan que podrían sumar hasta tres escaños adicionales y el bloque de la izquierda y nacionalistas se vería reducido a 171 escaños, uno menos que el bloque de la derecha, lo que haría inevitable que Junts votara a favor de la investidura de Sánchez, ya que no bastaría con su abstención. También existe una remota posibilidad de que el PSOE pueda no depender de Junts para conseguir una investidura. Las principales circunscripciones con escaños en disputa son Madrid, Asturias, Cantabria, Gerona, Salamanca y Málaga ya que el margen de votos con el que se ha logrado uno de sus diputados es mínimo.

En Madrid la diferencia de 1.749 votos entre un escaño y otro podría dar un nuevo diputado al PP. En Gerona, PP y Junts están a 363 votos lo que podría trasvasar un diputado. En Asturias y Málaga, con una gran concentración de voto CERA, también podría variar algún escaño. En Asturias el PSOE podría arrebatar un diputado del PP, ya que solo hay una diferencia de 7.000 votos y en Málaga, 3.000 votos podrían darle un escaño más al PSOE, que le arrebataría al PP.

En Salamanca, el PSOE aspira a uno de los del PP, que tiene a tiro de 938 sufragios. Cantabria ha dado dos escaños a PP y PSOE y uno a Vox. En este caso es Vox el que puede ganar uno y quitárselo al PP.