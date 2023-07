Sánchez, satisfecho con el debate tras la "montaña de mentiras" de Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado "satisfecho" del debate cara a cara que mantuvo la noche del lunes con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien afirma que trasladó una "montaña de mentiras".

Sánchez se ha referido al debate con Feijóo en declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre de la OTAN que se celebra en Vilna.

El candidato socialista ha subrayado que lo que merecen los ciudadanos es escuchar propuestas y el balance de estos cinco años de Gobierno y ha dicho que ese fue el planteamiento que llevó al cara a cara.

Así, ha recordado que se refirió a asuntos como la reforma laboral o los derechos de las mujeres o del colectivo LGTBI mientras que enfrente tuvo "a un señor Feijóo que ante la ausencia absoluta de proyecto político y de programa, lo que hizo fue plantear una montaña de mentiras".

"Hizo un uso descarnado como en los últimos años del terrorismo de ETA que afortunadamente desapareció hace once años y, por tanto, yo salgo satisfecho", ha añadido.

A su juicio, en el debate "se han clarificado muchas cosas y ha quedado meridianamente claro que quien tiene un proyecto de país de presente y de futuro es el PSOE".

Al preguntarle si está satisfecho también con la estrategia y el tono que él usó en el debate, ha recalcado que él plantea propuestas pero también responde a las "falsedades" que afirma que vertió Feijóo, como decir que había apoyado la reforma de las pensiones.

"Tras esa montaña de mentiras no hay detrás nada; lo que hay es una ausencia de proyecto político", ha añadido, antes de calificar de "inquietante" la táctica de Feijóo con Vox y reiterar que el 23 de julio no se juega una mera alternancia, sino si España continúa avanzando o no.

Ante ello, se ha mostrado confiado en que la sociedad española "va a seguir apostando por el avance y va a decir no al retroceso".