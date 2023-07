Las claves de la comunicación no verbal en el debate: Sánchez "nervioso" y Feijóo "más moderado"

Suspenso para los dos en comunicación no verbal. Esa es la conclusión a la que ha llegado Sonia El Hakim, presidenta de la Asociación española de comunicación no verbal, sobre el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, celebrado la noche del lunes en Atresmedia.

La experta, que tiene también raíces aragonesas, ha analizado los puntos positivos y negativos de cada contrincante en el cara a cara entre los dos candidatos, del PP y del PSOE, a presidir España.

Pedro Sánchez: bien en oratoria, pero muy nervioso

El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo sus luces y sombras durante el encuentro. Entre sus puntos fuertes está el de la oratoria, la capacidad de contestar rápido. Tal y como recuerda Sonia El Hakim, el candidato socialista "tiene una gran capacidad de acaparar el turno de palabra", algo que también puede jugar en su contra, advierte, porque, "al final una persona que interrumpe a otra constantemente, también a los moderadores, muestra ansiedad y nervios".

Por otro lado, Sánchez, aunque no estaba tan lúcido como en 'El Hormiguero' o en el 'Programa de Ana Rosa', "tuvo la capacidad de no perder el hilo, algo muy difícil de conseguir". "Durante el debate miraba a cámara, ciudadanos, conectaba más con la audiencia", incide Sonia.

Lo peor del presidente, en opinión de la experta, fueron las sonrisas y las risas sarcásticas hacia su contrincante. "Está fuera de contexto cuando se está hablando de cuestiones serias", explica Sonia. Sobre todo se hizo "pesado" cuando interrumpía a Feijóo diciéndole en más de una ocasión: "Pero qué dice".

Feijóo, mejor en la segunda mitad

Por su parte, el aspirante del Partido Popular fue "más correcto en la segunda parte que en la primera", probablemente, opina Sonia, "porque durante el descanso un asesor le aconsejó que interrumpiera a Sánchez más a menudo".

En los primeros dos bloques, los de 'Situación económica' y 'Política social e igualdad', Feijóo apenas interrumpió a su contrincante y "fue incapaz de cortar a Sánchez". Lo que sí hizo bien fue dar datos con números y cifras, algo que "transmite seguridad y confianza", opina la experta. Fue "moderado y correcto con los recursos gráficos", lo que hace que el espectador "le vea y le escuche al mismo tiempo".

Uno de los errores más vistosos del líder de la oposición fue que tuvo "un 'lapsus lingue' al llamar a Sánchez 'Señoría' tres o cuatro veces". Esta expresión se utiliza en el Congreso de los Diputados, pero no fuera de él y menos en un debate electoral. "Da la percepción de estar subordinado a su contrincante", explica Sonia.

Puntos críticos

Uno de los puntos críticos fue cuando el popular le propuso a Sánchez pactar que la lista más votada fuera la que acabara gobernando, acuerdo que pilló al socialista de sorpresa. "Sánchez se quedó en silencio unos segundos, como descolocado". "En este momento, Feijóo quería posicionarse como conciliador, frente a un Sánchez combativo", argumenta Sonia.

Otro instante que llamó la atención de la presidenta de la Asociación de comunicación no verbal fue cuando, en el bloque tres, el de 'Pactos', Vicente Vallés, el moderador, preguntó al líder del PP si Abascal iba a entrar en el Gobierno. Feijóo respondió: "Si consigo los votos necesarios no gobernará Abascal". Aquí, el líder de la oposición "introdujo una modificación del lenguaje, que en los análisis de credibilidad genera incertidumbre", dice Sonia. Ante una pregunta dicotómica (en la que se espera una respuesta de 'sí o no'), Feijóo contestó con una condicional, de manera que se asegura de "dejar una puerta abierta en el caso de que llegue a gobernar con Vox". "Podría argumentar que ya dijo que era si tenía las votos necesarios", continúa la experta.

Minuto de oro

El ganador indiscutible de la comunicación verbal durante el minuto de oro fue Pedro Sánchez, opina Sonia. "Sánchez estuvo mejor a nivel no verbal, miraba a la cámara y no tuvo que leer". "Feijóo no miró a la cámara y tuvo que leer. Además, se pasó del minuto y no le cortaron", declara. "No estaba tan bien preparado".

Al final, para la experta en comunicación no verbal, ambos estaban "suspensos". "Los comunicadores esperábamos de Sánchez que fuera a pegarle la paliza a Feijóo a nivel de oratoria, pero no fue para tanto al final". "Sánchez estuvo peor de lo que suele estar y Feijóo mejor de lo que suele estar", por lo que para ella no hubo un ganador claro.