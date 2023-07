Cuándo empieza la campaña electoral de las elecciones generales 2023: fechas clave

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General define la campaña de las elecciones como "el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios", y subraya que "ninguna persona jurídica distinta de las mencionadas podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones". Unos comicios, en este caso generales, que se celebrarán el 23 de julio, uno de los meses vacacionales por excelencia, razón por la cual miles de ciudadanos han optado por el voto por correo.

Pero aún restan más de dos semana para la cita con las urnas, tiempo frenético para los candidatos que esta medianoche comienzan la carrera electoral con el fin de exponer sus propuestas para gobernar los próximos cuatro años.

Día de comienzo de la campaña electoral y cuándo concluye

Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), la campaña electoral comienza 16 días antes de la celebración de los comicios, es decir -en este caso-, en la madrugada del jueves al viernes 7 de julio. Concretamente, a las 00.00 del viernes.

El inicio de la campaña electoral suele estar marcado por actos destacados de los líderes de cada partido en ciudades importantes, recorriendo las comunidades autónomas de España en un tiempo récord, puesto que la campaña durará 15 días, terminando en la madrugada del 21 al 22 de julio. Concretamente, a las 00.00 del sábado 22 de julio, cuando se inicia la jornada de reflexión, previa a la cita con las urnas.

La Junta recoge que "no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado". Igualmente, hasta que no arranca la campaña no está permitido pedir el voto ni realizar anuncios electorales en cartelería, prensa, radio, televisión o internet. Por otra parte, el Gobierno no puede inaugurar obras públicas ni en precampaña ni en campaña.