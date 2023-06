Feijóo sostiene que "tener un hijo no puede ser un lujo" y presenta medidas para fomentar la natalidad

El presidente del Partido Popular y candidato en las próximas elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que "tener un hijo o una hija no puede ser un lujo" y que no puede haber nadie en España que no los tenga "por un problema económico", ante lo que ha avanzado una batería de medidas para "mejorar el porcentaje de natalidad".

Así lo ha reseñado en un acto sobre familia y políticas sociales organizado por el PP en el Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca, que se ha clausurado el líder nacional de los 'populares' tras las intervenciones del presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del Partido Popular, Carmen Fúnez, y representantes de colectivos.

Sobre las medidas anunciadas, ha indicado que una de ellas es "reforzar los servicios de reproducción asistida en la sanidad" y otra "bonificar a los empleadores y a las empresas cuando contraten a una trabajadora madre y cuando la contraten de forma indefinida".

Asimismo, ha abogado por aumentar la cuantía y el alcance de la prestación por hijo a cargo, "que se podrá cobrar desde el quinto mes del embarazo", y la cuarta a la que se ha referido es la de "incrementar el mínimo familiar de IRPF atribuido al segundo hijo".

"Si hacemos estas cuatro cosas, estoy convencido de que vamos a mejorar el porcentaje de natalidad en nuestro país", ha apostillado antes de hablar también de conciliación con iniciativas que también ha dado a conocer a los presentes en el encuentro celebrado en Salamanca.

Ante ello, ha abogado por "garantizar el derecho de los trabajadores a disfrutar de un permiso de cuatro meses antes de que su hijo alcance los ocho años" con la intención de que puedan hacer frente a "eventualidades".

Asimismo, ha defendido un permiso de cinco días laborales al año para los cuidadores y ampliar a 26 semanas los permisos de maternidad y paternidad a las familias monoparentales; y otra medida propuesta por Feijóo es promover "un pacto de horas" que los empleados puedan "elegir libremente de acuerdo con la empresa" y, con ese "banco de horas", "poder dedicarlo a la conciliación".

Colegios abiertos y educación infantil

Por otra parte, en cuanto a un bloque de educación, ha señalado que los colegios están "cerrados durante mucho tiempo, sobre todo durante las vacaciones y durante los puentes", y ha manifestado que "sería razonable abrirlos para actividades deportivas o actividades de refuerzo, ampliando los horarios y, en consecuencia, facilitando a las familias usar las instalaciones".

Además, Núñez Feijóo ha incidido en su propuesta a nivel nacional de promover una educación infantil gratuita de cero a tres años que sea "cofinanciada" por el Gobierno central y las distintas comunidades autónomas.

Por último, en cuanto a redes sociales, ha dicho que "el acceso a Internet y a las redes sociales de los menores no puede quedar desprotegido por las administraciones públicas". "Es el momento de devolver a los padres el control del contenido de la educación de sus hijos", ha asegurado.

Y, para ello, ha instado a pactar con las empresas del sector "un código ético que regule el acceso desde los móviles a determinadas informaciones en las redes" para evitar la entrada, por ejemplo, a contenidos pornográficos y abuso en las redes.