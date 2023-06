Borja Sémper: "Creo que lo mejor para mi país es que Vox no esté en el futuro Gobierno de España"

Hace tres años y medio, Borja Sémper (Irún, 1976) era la eterna esperanza blanca del PP vasco. Aspirante a casi todo, se marchó exhausto de la «política de trincheras». Ahora ha vuelto y cuenta con despacho propio en Génova. Lo que ha cambiado en este tiempo, asevera, es su partido, que ahora «no reniega de las diferentes formas de interpretar España». Una diversidad que se está visibilizando con enfoques muy distintos, incluso contradictorios, entre los territorios por los entendimientos con Vox.

Usted es portavoz del PP. ¿Cree que todo lo que diga en esta entrevista lo suscribirían de igual forma Alberto Núñez Feijóo, Carlos Mazón y María Guardiola?En el fondo estoy convencido de que sí; otra cosa es la forma. Nos expresamos de manera diferente porque no somos robots. Pero el porcentaje estará cercano al 100%, seguro.

¿A qué PP nos creemos? ¿Al que pacta sin complejos con Vox y habla de 'violencia intrafamiliar' o al que se atreve a repetir elecciones para no pasar por el aro? Hay un solo PP que se expresa de manera matizada en lugares diferentes. Tenemos bien claro que la violencia machista existe y que los poderes públicos, como el conjunto de la sociedad, debemos responder con absoluta contundencia.

Pero en el pacto firmado en la Comunidad Valenciana no hay rastro de esa contundencia. -Lo que hemos conocido es una cosa y el documento definitivo será otra. Aceptamos con normalidad que hay otros tipos de violencia sobre los que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos. El problema es que algunos quieren que eso sustituya la lucha contra la violencia machista. Es un error porque no se debe minimizar.

¿Comparte entonces que hablar solo de "violencia intrafamiliar" es un paso atrás en el consenso contra el machismo? Si el próximo Gobierno de la Comunidad Valenciana no contemplara la lucha contra la violencia machista como uno de sus ejes fundamentales, sería un retroceso. Pero estoy convencido de que eso no va a suceder.

¿Por qué es aceptable pactar con Vox en un sitio y no en otro?Todos los territorios tienen sus particularidades. El presidente Feijóo confía en todos sus dirigentes autonómicos. Lo que me sorprende es que ahora parezca un escándalo que una política como María Guardiola mantenga la palabra dada. Es digno de elogio y es un modelo que queremos implementar en todo el país.

Feijóo justifica la entrada de Vox en el Gobierno valenciano en su 12% de votos. Si supera esa barrera en las generales...Lo que quiso decir es que, además de las diferencias ideológicas que existen, en Extremadura no hay que olvidar que hay seis diputados del PP por cada uno de Vox. Habrá que ver en las generales porque igual ellos tienen un 12% pero nosotros un 45%...

Sánchez decía que "no dormiría tranquilo" con Podemos al frente de los ministerios de Estado. ¿Usted pegaría ojo con Vox a cargo de las políticas de igualdad o derechos sociales?

Lo único que me generará tranquilidad es un gobierno presidido por Feijóo con ministros que él pueda cesar; es decir, del PP. Creo que lo mejor para mi país en estos momentos es que Vox no esté en el futuro Gobierno de España.