En el colegio, el Gobierno da el mismo valor a las matemáticas que a la educación sexual

El Gobierno ha defendido la ausencia de jerarquía entre materias educativas en la escuela, después de que la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', diera más importancia a la educación en valores feministas que a los conocimientos en matemáticas.

La 'número dos' realizó el pasado mes de marzo unas declaraciones, en una entrevista a TV3 en las que, en referencia a las matemáticas que se aprenden durante la etapa escolar, señaló: "No sé si a ti te sirven las raíces cuadradas, a día de hoy, para algo. A mí no. Pero, sin embargo, no aprendimos que el consentimiento es fundamental en las relaciones sexuales y este es un elemento clave en nuestras vidas".

A tenor de estas palabras, el grupo parlamentario Vox pidió explicaciones al Gobierno a través de una pregunta parlamentaria, exigiéndole saber la posición del Ejecutivo en este sentido.

Ahora, en la respuesta a esta pregunta, el equipo de Pedro Sánchez ha explicado que la nueva ley educativa, la LOMLOE, ha puesto en marcha un modelo de aprendizaje integrado de las competencias clave, que incluyen la comunicación lingüística, la competencia plurilingüe, la competencia matemática o la competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, además de la competencia personal, social y de aprender a aprender, entre otras.

Según el Ejecutivo, al término de la enseñanza básica, "se espera que los alumnos hayan completado su itinerario formativo en estas competencias, entras las que se incluyen las matemáticas y con las que, según ha apuntado, "contribuye a la adquisición de todas las demás".

"No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas", ha apuntado el Gobierno en su respuesta.

Motivación

El texto señala también que "nada es más motivador para el alumnado que las propuestas de aprendizaje que él mismo percibe como significativas" y, en este sentido, defiende "la aplicación de metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje y que, partiendo de los centros de interés de los alumnos, les permitan construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias".

Según ha apuntado, las situaciones de aprendizaje representan "una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad.