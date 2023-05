Una herencia podría estar detrás de la muerte a golpes de una joven embarazada y su hijo 

La Guardia Civil detuvo este lunes al hermano de la mujer embarazada de ocho meses que fue asesinada el pasado sábado junto a su hijo de tres años en el interior de su chalé de la urbanización Los Chopos, ubicada en un área residencial de la población granadina de Las Gabias.

Los agentes investigan al arrestado, un hombre de 36 años y residente en Torredelcampo (Jaén), como el presunto autor del doble crimen perpetrado en el interior de la casa de la calle Arache 1. El sospechoso, que se dedica a la agricultura y gestiona una importante cantidad de olivos en una finca de su propiedad, permanece desde el lunes en los calabozos mientras la Guardia Civil continuaba con los detalles de la investigación, de la que no ha trascendido si existe alguna persona más implicada en este crimen.

Unas rencillas familiares por una herencia han podido motivar tan fatal desenlace, según pudo saber este periódico. El reciente fallecimiento del padre de la mujer asesinada y del detenido puede estar detrás de este terrible suceso. La familia de la víctima está bien situada económicamente y cuenta con tierras en la provincia de Jaén. Según señalan personas cercanas al detenido, casado y con una hija de tres años, se trata de una persona que nunca hasta ahora había mostrado en público un comportamiento extraño ni de esta naturaleza violenta.

La Guardia Civil buscando pruebas en la escena del crimen Efe

Cámaras de seguridad

Desde un principio los agentes descartaron el móvil del robo, pues sorprendía bastante que no hubiera puerta ni ventana alguna forzada en el interior de la vivienda. Dedujeron que quien cometió el crimen debía tener llave, saber cómo entrar sin forzar nada o ser alguien conocido a quien la mujer hubiera dejado pasar. También debía conocer la ausencia del marido, quien se encontraba el sábado en Baleares debido a su trabajo como piloto de aviones comerciales.

Los investigadores también creen tener claro que quien cometió el crimen fue directamente a matar a la mujer y a su hijo. Las cámaras de seguridad grabaron a una única persona entrando en el domicilio ese día, que, como se pudo comprobar más tarde, era el arrestado. El marido de la fallecida cuenta con una aplicación en su móvil con la que accede a las cámaras de seguridad y pudo ver cómo alguien entraba en su casa, motivo por el que avisó de un posible robo al servicio de emergencias 112 en Baleares, donde se encontraba por trabajo, que a su vez dio la alarma a las fuerzas de seguridad en Granada. El marido regresó a su hogar el sábado por la tarde, nada más saber lo ocurrido.

Las primeras indagaciones revelan que el homicida pudo usar un "objeto contundente" para golpear y provocar las muertes de su hermana y su sobrino.

Los suegros de la víctima viven cerca y, alertados por su hijo del peligro de un intruso, fueron los primeros en llegar, pero no pudieron entrar a la casa. Fue entonces cuando llegaron patrullas de la Policía Local de Las Gabias, cuya comisaría está próxima.

Los agentes examinaron el exterior de la vivienda e, inicialmente, no observaron nada extraño. La puerta de entrada no parecía haber sido forzada ni tampoco las ventanas. Pero, un instante después, uno de los policías vio desde el exterior que en el salón había una mancha de sangre. Intentaron derribar la puerta, pero no lo lograron, por lo que pidieron ayuda a los bomberos de Granada. Ya en el interior, se toparon con una nube de humo que procedía de un colchón que había ardido.

Tras airear la estancia, los equipos de emergencias hallaron el cuerpo sin vida de una mujer embarazada que estaba tendida en el suelo rodeada de sangre. Presentaba signos evidentes de violencia y había humo de un colchón que no había llegado a arder del todo.