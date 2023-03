Don Benito y Villanueva de la Serena firman el protocolo de la fusión que les llevará a ser Vegas Altas en 2027

Las localidades de Don Benito y Villanueva de la Serena (Badajoz) han firmado este viernes con cinco ministerios del Gobierno central, la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz, el protocolo de la fusión que las convertirá en 2027 en una única ciudad, denominada Vegas Altas, que será la tercera ciudad de Extremadura en número de habitantes.

La firma de este protocolo ha tenido lugar este viernes en Don Benito por parte de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y los alcaldes de Don Benito y Villanueva de la Serena, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, respectivamente.

Tras la firma de este protocolo, el alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ha mostrado su "emoción" por la firma de este protocolo de fusión de ambas localidades, una unión que "no resta, multiplica" y que provocará que la ciudad resultante de la fusión, Vegas Altas, que será la tercera más grande de Extremadura, será "un tractor" para la zona.

Por su parte, el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, ha calificado esta jornada como un "día histórico y por lo tanto muy feliz", tras lo que ha resaltado que con la firma de este protocolo se inicia "una carrera a veces desconocida", con la que se está "trabajando para dar oportunidades a las siguientes generaciones".

Gallardo destaca el "ejemplo de país"

El alcalde de Villanueva de la Serena ha valorado la labor de empresas, asociaciones y colectivos de ambas localidades, que "son los que verdaderamente han impulsado el proceso desde abajo hacia arriba", ya que este cambio "tan grande" no se podía hacer sólo desde la política, sino que ésta "debía ser el instrumento para que se pudiera lograr".

Por eso, "la fortaleza de este proceso" de unión es que partió desde la ciudadanía, ha valorado Gallardo, quien ha señalado que esta fusión "lo será todo" para las próximas generaciones, ya que "será la oportunidad de encontrar aquí lo que algunas veces tenemos que salir a buscar fuera".

Gallardo ha considerado que "frente a la polarización permanente" actual, la unión de dos municipios es "un ejemplo de país", tras lo que ha valorado el apoyo del Gobierno central, cuyos responsables "lo supieron ver" ya que "la unidad representa la fuerza".

Quintana mira "con esperanza al futuro"

También se ha pronunciado en este sentido el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, quien ha resaltado que con esta fusión "se podrán alcanzar objetivos que de manera separada no podemos alcanzar", con lo que se están "dando oportunidades a las siguientes generaciones".

"Podíamos seguir de manera separada, pero estaríamos siempre mirándonos de reojo, probablemente viviendo no de espaldas, pero de manera paralela", ha señalado el alcalde de Don Benito, quien ha asegurado que en ambas localidades "no queremos vivir paralelamente, sino que queremos vivir cada uno con nuestra identidad, pero queremos vivir juntos y alcanzar objetivos que individualmente no podríamos".

Quintana ha resaltado que la nueva ciudad resultante de la fusión superará la "barrera" de los 50.000 habitantes, lo cual, unido al "potencial económico tan importantísimo que hay en toda la comarca", pues permitirá crecer no solo a la nueva ciudad, sino a todo el entorno.

Por eso el alcalde ha destacado que empresas y colectivos "apoyen decididamente esta fusión", por lo que ha mostrado su "agradecimiento y su mirada con esperanza al futuro".

Vara destaca la concordia "en tiempos de discordia"

También ha intervenido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ha resaltado que esta fusión es "uno de los hechos que más han ayudado desde el punto de vista reputacional", ya que "todo el mundo lo está viendo con un enorme interés, porque esto no es lo normal".

Según ha señalado el presidente extremeño, "lo normal es dejarse llevar por los localismos, por las fronteras, dejarse llevar por los desacuerdos, esto no es normal", por lo que ha considerado que este proceso de fusión "ha sido muy bueno para España, y en el caso de Extremadura ha sido el principal factor reputacional, sin duda ninguna, de los últimos años".

Fernández Vara ha valorado que "la gente mira con mucho interés que en los tiempos de discordia, haya un lugar donde se practica la concordia", tras lo que ha señalado que "la cuestión de fondo son los sentimientos, pero ha aclarado que "aquí nadie ha hablado de que se vayan a funcionar los sentimientos, los sentimientos no se fusionan, cada uno los va a tener", ha dicho.

En este proceso "se fusionan los pueblos, la ciudades, lo que va por arriba, lo que une, y luego los sentimientos los va a tener la gente siempre", ha resaltado Vara, quien ha destacado el "magnífico ejemplo" que ha supuesto que "todo un grupo de gente de dos ciudades han puesto por delante el interés colectivo frente al interés individual".

También ha agradecido el presidente extremeño el apoyo de todos los grupos políticos a este proyecto de fusión, ya que sin ese apoyo no se hubiera podido hacer, tras lo que ha resaltado que "a la gente le gusta este proyecto", porque "no hay nada que cotice más en la bolsa de la vida como la concordia", ha concluido.

La ministra destaca el apoyo del Gobierno "desde el minuto uno"

Finalmente, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado que el Gobierno central "fue consciente de la importancia de este proyecto desde el minuto uno", fundamentalmente por el "impulso y entusiasmo" con el que lo defendieron los dos alcaldes y el presidente de la Junta.

Isabel Rodríguez ha reafirmado que este proyecto es "absolutamente inspirador para el conjunto de España", respecto a "uno de los retos que quedan pendientes" en lo que tiene que ver con la política municipal, ya que "en un contexto de grandes retos globales, cada vez más las soluciones aparecen en los entornos locales", algo que ha abogado por "aprovechar con un cambio de paradigma en la gestión de las políticas pública.

Rodríguez ha avanzado que el Gobierno central va a aportar un millón de euros, junto con la Diputación de Badajoz, para levantar el edificio administrativo que será el "símbolo de la unión", y que será el ayuntamiento de la nueva ciudad resultante de la fusión.

La ministra de Política Territorial ha reafirmado que este por tanto es "un momento de muchas oportunidades en una tierra que ya es de oportunidades", ha concluido.