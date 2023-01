España cuenta con 347 carros de combate 'Leopard', incluido el medio centenar en desuso desde hace una década

España cuenta con un total de 347 carros de combate 'Leopard', incluido el medio centenar que se encuentra almacenado en Zaragoza desde hace más de una década y cuyo estado, según la ministra de Defensa, Margarita Robles, es "lamentable".

El 'Leopard' llegó a las Fuerzas Armadas por primera vez en el año 1995, cuando se alquiló un total de 108 unidades a Alemania para su uso en las bases españolas. Se trataba de la versión 'Leopard 2A4' y los 108 vehículos fueron comprados definitivamente a Alemania en el año 2005 por un total de 16,2 millones de euros.

Tras años de uso, la mitad de esos carros de combate, más de medio centenar, fueron almacenados en un almacén en Zaragoza a partir del año 2012. En concreto, fueron alojados en el Centro Logístico de Casetas de la Agrupación de Apoyo Logístico nº 41 del Ejército de Tierra.

La idea inicial era su transformación en vehículos especiales de zapadores y en vehículos lanzapuentes, lo que finalmente nunca se materializó y tras una década de almacenamiento su estado se ha deteriorado.

Así lo apuntó Robles cuando en verano ya se habló por primera vez de su donación a Ucrania. Según dijo, los vehículos se encontraban en un estado "lamentable" que hacía inviable el traspaso para hacer frente a la ofensiva rusa.

Versión española más moderna

Además de estos carros de combate, España cuenta con otros 239 vehículos de una versión más moderna, los 'Leopardo 2E', ya fabricados en España por la empresa Santa Bárbara en la fábrica de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Su fabricación se realizó con licencia alemana y los expertos señalan que son mucho más modernos en su sistema de puntería y tiro, estabilización, electrónica y prestaciones. Se trata por ejemplo de los que están desplegados en Letonia desde el año 2017 dentro de la misión de disuasión de la OTAN.

El Gobierno ha evitado hasta ahora posicionarse respecto al debate sobre el envío de estos carros de combate a Ucrania y ha subrayado que cualquier decisión se adoptará en "unidad" y "coordinación" con los aliados internacionales.

"No es necesario un debate público ni enfrentamientos entre los aliados", dijo este lunes Robles en una visita a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en pleno debate entre Polonia y Alemania para el envío de los carros de combate.

España: unidad y ayuda a Ucrania

También el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, hizo un llamamiento a apoyar militarmente a Ucrania "en todo lo que necesite, en todo momento" pero a la vez no romper la unidad europea. "Airear supuestas divisiones no ayuda en nada a Ucrania, no facilita en nada la tarea de Ucrania", dijo sin aclarar si España se sumará a la coalición que propone Polonia.

"España desea que no haya temas que puedan ser divisivos. Pero ha demostrado que ha suministrado a Ucrania aquello que estaba en nuestras manos y que era necesario para su defensa", insistió Albarez pidiendo "discreción" a la hora de hablar de material militar como los Leopard..