Darias: "Gracias a la vacunación, no tiene nada que ver la situación actual de la covid con la que existía hace dos años"

En enero de 2021 e incluso en enero de 2022, la primera pregunta al titular de Sanidad habría sido sobre las consecuencias de los contactos sociales durante la Navidad en la estadística de contagios. Hoy, gracias a la vacunación, la curva tras las fiestas no solo no crece, sino que disminuye. En cualquier caso, la titular del departamento, Carolina Darias (Las Palmas, 1965) insiste en la necesidad de que los mayores acudan a los ambulatorios a por la segunda dosis de refuerzo.

-La OMS dice que la crisis sanitaria por la covid acabará este 2023 y por otro lado llegan noticias como la oleada de contagios en China y una nueva variante americana.

-No tiene nada que ver la situación actual con la que existía hace dos años. Tenemos una altísima cobertura vacunal y estas vacunas han supuesto un punto de inflexión. España es referente mundial con 104 millones de dosis administradas, el 93% de la población mayor de 12 años con pauta completa y 26 millones de dosis de recuerdo. Eso nos da una protección muy importante, pero con la pandemia hemos aprendido que hay que estar vigilantes.

-¿Descarta un escenario de repunte como el de China que tensione de nuevo los hospitales?

-Hemos hecho la tarea para tener una nueva estrategia de vigilancia. El Sistema Nacional de Salud ha hecho los deberes. Una vez superada la fase aguda de la pandemia actualizamos todas las estrategias. No solo estamos haciendo un seguimiento de las enfermedades transmisibles, también de las no transmisibles, como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Respecto a la covid, tenemos una situación diferenciada por esas tasas de vacunación, pero hay que estar con la máxima vigilancia ante la aparición de posibles variantes.

-La cuarta dosis de la vacuna está en niveles muy bajos. ¿A qué cree que se debe este rechazo?

-No creo que sea resistencia. Quizás la gente se ha dejado ir un poco más, pero no es resistencia. Estoy confiada en que seguiremos aumentando esas cifras y que España volverá a ser un referente en esta segunda dosis de refuerzo.

-La pandemia ha reducido los diagnósticos de cáncer.

-La situación que vivimos en ese momento fue excepcional en todo. Nos encerramos en casa para salvar vidas. El objetivo del Gobierno de España fue, ha sido y será salvar vidas. Evidentemente los hospitales estaban en un momento de atención máxima con las personas con covid. Pero las autonomías han ido recuperando paulatinamente la actividad de diagnóstico.

-Las urgencias vuelven a estar tensionadas, ahora con los virus respiratorios.

-Lo que ocurre es que hemos vuelto a la normalidad de la circulación de virus en esta época del año. Lo que es importante es que la gente se vacune también contra la gripe.

-Hay comunidades que están dando cita en el médico de cabecera hasta nueve días después de solicitarla. ¿La Atención Primaria ha fracasado?

-Estamos hablando del ámbito competencial autonómico. Lo que ha hecho el Gobierno de España es aportar soluciones dentro de nuestras competencias. Hemos aprobado un Plan de Acción de Atención Primaria y lo hemos dotado de recursos. Para el año 2022 y 2023 las autonomías recibirán 1.000 millones de euros finalistas para la Primaria.

-Si el Ministerio destina recursos y las autonomías no hacen el mismo esfuerzo, ¿de qué sirve? Hay muchas diferencias entre la inversión por habitante de los territorios.

-Yo puedo hablar de lo que hace el Gobierno de España, que es aportar soluciones. Estamos haciendo lo que nunca se había hecho. Es verdad que hay retos de salud. Esta ministra no mira para otro lado y los afrontamos, tanto es así que estamos poniendo más recursos que nunca, pero eso debe venir acompañado de un esfuerzo inversor de las autonomías. El Plan de Acción de Primaria exige una necesaria inversión paralela de las autonomías. Además, son fondos finalistas que deberán justificarse.

-Por mucho dinero que haya, si no hay profesionales en el mercado no se pueden contratar. Muchas autonomías no encuentran médicos de familia.

-De eso también quiero hablar claro. La formación de un médico no se improvisa. La formación de un médico se planifica con muchos años de antelación porque tienen seis años de universidad y cuatro o cinco años de MIR. De 2011 a 2017 hubo una reducción importante de oferta de formación sanitaria especializada y especialmente de MIR. Con la llegada de Pedro Sánchez el número de plazas que se oferta no ha hecho más que crecer. Datos objetivos: de 2018 a 2023 se ha incrementado la formación especializada un 40%. Este año hay 11.171 plazas para la formación especializada, pero también hay una cosa cierta: crecen las plazas de formación, pero las personas que salen de las facultades de Medicina son las mismas. Necesitamos que se incremente también y también tenemos soluciones para eso.

-¿Cuándo calcula que se alcanzará ese equilibrio entre oferta y demanda de profesionales?

-Ya está empezando a equilibrarse.