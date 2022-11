Díaz reivindica que Sumar "no viene a hacer ruido": "El reto no va de ganar a la derecha, va de ganar el país"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que Sumar es un proyecto político que "no va de ganar a la derecha", sino que de "cambiar la vida de la gente, de cambiar el país", ha subrayado que el movimiento es ya "imparable", para lo que ha pedido "no distraerse ni hacer ruido" porque, quien lo hace, "no sirve para el fin de cambiar nuestras vidas".

"Vamos a la política para cambiar la vida de la gente, no vamos a la política para hacer ruido ni para jalear", ha proclamado durante su intervención en un nuevo acto del proceso de escucha de su plataforma, celebrado en esta ocasión en Feria Valencia. Díaz ha subrayado que para ello todas las personas "son imprescindibles" en Sumar, donde "falta gente y no sobra nadie" porque esperan a "muchísima más gente" para "cambiar las cosas". "Aquí solo estamos por una razón: la gente", ha remarcado.

En este sentido, ha señalado la importancia de que todas las personas "formen parte de la misma cuerda", estén "en el lado que estén". "Nos necesitamos todas para sumar, no le pedimos el carné a nadie, les pedimos la asignatura más difícil en la vida pública: la ternura", ha incidido, al tiempo que ha garantizado que Sumar "va a cambiar la vida de la gente". "Y ahí voy a estar", ha agregado.

Como muestra de ello, Díez ha mencionado la reforma laboral: "Nos hemos dejado la piel. Sabíamos muy bien lo que hacíamos, y hoy podemos decir que tenemos un país mejor". Justo en este momento ha sido interrumpida por un simpatizante del Frente Obrero, cuyo comportamiento el público ha reprobado con gritos de "Fuera, fuera, vete a casa, no molestes", mientras personal de la organización le ha acompañado al exterior del recinto. "Tranquilidad, cada vez que vengo a Valencia tengo a alguien del Frente Obrero", ha expresado la ministra.

En materia de vivienda, ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar este derecho "fundamental", puesto que hay personas "en malas condiciones" con pensiones y rentas bajas con "dificultades de acceso". "Esto no va de propuestas ligeras con la banca, no va de que la banca diga que quiere ayudar a los vulnerables, porque por desgracia no tienen ni siquiera acceso a una hipoteca", ha argumentado.

"La banca se está forrando junto a la subida de los tipos de interés", ha censurado, por lo que ha instado a este sector a "ser ejemplar" y a "decir que están con su pueblo, con la gente, y que va a congelar las hipotecas con carácter retroactivo en nuestro país".

"Nos ha costado mucho sacar adelante la limitación de la revalorización del alquiler", ha reconocido, y ha remarcado que resulta "imprescindible" continuar con estas políticas. "Los mayores signos de desigualdad en España se llaman paro y vivienda, y un país mejor tiene que solucionar estos problemas", ha subrayado.

Financiación

Por otro lado, Díaz ha abordado el "gran problema" de la financiación autonómica que, ha reconocido, sufre la Comunidad Valenciana por un sistema que está "caducado desde 2014". "Os digo con claridad que hay ganadores y perdedores y la Comunidad es la gran perdedora", ha afirmado. Al respecto, ha advertido de que esta cuestión "no va de agravios, sino de derechos", y ha instado a "corregir inmediatamente" esta situación. "Sé que han pasado muchos años, pero es una carrera urgente", ha añadido.

En cualquier caso, ha apuntado que la financiación "no solo es hablar de recursos públicos", sino también "de cultura, dependencia, empleo, sanidad o educación pública". "También de fiscalidad, porque van de la mano, y hay CCAA que no voy a nombrar que se permiten el dislate de bajar impuestos y suprimirlos a las grandes rentas para que otros les paguemos los servicios públicos que ellos no se dedican a cubrir", ha criticado.

Sobre esta cuestión, ha hecho mención a la manifestación celebrada el viernes en Alicante para reclamar, a su juicio, "con justicia", un sistema de financiación justo para la provincia, y ha asegurado que el Gobierno trabaja para "corregir" esta situación. "Estamos en ello y sin lugar a dudas se va a corregir", ha garantizado, y ha defendido que en España "no caben injusticias fiscales". "Cuando la gente ha salido a reivindicar sus derechos tiene razón, me critican porque defiendo que la gente se movilice, y sí, lo hago, porque es una de las formas democráticas de expresión", ha señalado.

"No tenemos alternativa"

En materia de industria, ha alertado de que la crisis ambiental y energética "es real" y "no hay plan B". "No tenemos alternativa, podemos debatir lo que queramos pero no hay vuelta atrás", ha avisado.

Paralelamente, Yolanda Díaz ha destacado la "oportunidad" que se abre para la Comunitat Valenciana con la instalación de la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunto (Valencia): "Es una oportunidad para hacerlo bien, para remar a favor de la transición energética con el mundo del trabajo dentro, con las familias dentro porque no podemos dejar a nadie fuera. Tenemos la posibilidad de generar miles de puestos de trabajo, hagámoslo como debemos. Nos jugamos mucho".

En el plano económico, también ha analizado el "grave problema" que tiene España a día de hoy con la inflación y ha reconocido que resulta "muy difícil" descender estos niveles. No obstante, ha defendido que el Gobierno "está demostrando" que, "cuando actúa, baja la inflación". "Decían que no se podía intervenir los precios, que no se podía gravar a las eléctricas, que Europa no lo permitiría, y el resultado es no solo que ha sido posible, sino que ha sido eficaz para la vida de la gente", ha reivindicado.

"Se están forrando"

Por otro lado, Díaz ha cargado contra las grandes distribuidoras del sector de la alimentación, que tienen "nombres y apellidos", a las que ha acusado de "estar forrándose" con el aumento de los precios. "Están aumentando de manera escalonada sus beneficios", ha censurado, al tiempo que ha garantizado que les va a "recriminar día a día por lo que no están haciendo, porque de esto va la política", pese a que ha reconocido que el Gobierno "no está actuando".

"Mujeres de Estado"

Antes de finalizar, ha realizado una radiografía social de España, un país que ha destacado como "alegre, orgullosamente diverso, avanzado, en el que nos amamos de maneras diferentes y nos encanta, con sexualidades diferentes, y a todas esas personas las queremos" y ha hecho especial hincapié en el papel de las mujeres. "Queremos un país en el que no resulte tan difícil desarrollar nuestras vidas y formar parte de la vida pública", deseado, y se ha preguntado al respecto "por qué es tan difícil para nosotras hacer cosas".

"¿Por qué siempre se habla de hombres de Estado? ¿No tenemos mujeres de Estado que lo hacen muy bien en muchas alcaldías y comunidades autónomas?", ha continuado, para seguidamente reivindicar que "ha llegado el tiempo de que tengamos en nuestro país mujeres de Estado". "Sumar va de feminismos, de la política que va con las mujeres, y no podemos prescindir del talento de la mitad de la población", ha recalcado.

Por último, ha subrayado que precisamente "tenemos derecho a hacer política equivocándonos" y se ha preguntado "por qué siempre las mujeres somos insultadas". "Da igual de dónde venga, es la manera de dirigirse a nosotras", ha lamentado.

En el acto de Sumar han participado la directora de EMT Valencia y Coordinadora de Sumar de Movilidad Sostenible, Marta Serrano; el director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia energética general de la Generalitat, Alberto Rubio; el expresidenta del Consell de la Joventut Pilar Blasco; la presidenta de la Coordinadora de ONGD, Cristina Ramón, y el director general de Transición Ecológica, Pedro Fresco.