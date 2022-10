Bolaños dice que el Gobierno estudia la aplicación de ayudas fiscales a Teruel

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno está estudiando la aplicación de los beneficios fiscales para las empresas de la provincia de Teruel, aunque ha pedido no poner el foco en una medida concreta para la España despoblada cuando el Gobierno, ha dicho, ha puesto en marcha más de cien.

Así lo ha indicado en una comparecencia ante los medios tras reunirse con el presidente de Aragón, Javier Lambán, que le he reclamado de nuevo, ha admitido el ministro, la puesta en marcha de las bonificaciones de hasta el 20 % en la Seguridad Social a las empresas de Teruel que aprobó la Comisión Europea hace un año -también para las de las provincias de Cuenca y Soria.

Los Presupuestos Generales del Estado de este año incluyen una disposición adicional para que el Gobierno establezca las vías para ello.

"Yo no pondría tanto el foco en una medida concreta" en la que trabaja el Gobierno, ha dicho el ministro, sino en la totalidad de las medidas y otro tipo de ayudas directas que se pueden adoptar para beneficiar a la provincia de Teruel, igual que al resto de la España despoblada.

Este es uno de los asuntos que ha tratado con Lambán que es, ha asegurado, muy reivindicativo en defensa de los intereses de Aragón.

En este sentido, han hablado además sobre financiación autonómica, de infraestructuras ferroviarias y carreteras y de las sedes de los nuevos organismo, entre ellos la Agencia Espacial Española a la que aspira Teruel.

Ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes los criterios objetivos que deberán cumplir las ciudades que quieran albergarla y el Gobierno valorará todas las opciones.

En todo caso, el ministro ha subrayado que el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Aragón es "indudable", y lo ha argumentado en el aumento esta legislatura un 31 % de los recursos destinados a la comunidad frente a los cuatro años del Gobierno de Mariano Rajoy y del 3,6 % este ejercicio respecto de 2021, y ha asegurado que los presupuestos de 2023 en los que trabaja el Gobierno serán "buenos" para la región.

En unas declaraciones posteriores en el colegio María Zambrano facilitadas por el Gobierno de Aragón, Lambán ha tachado de "noticia más o menos inquietante" que el Gobierno aún no haya terminado de estudiar la aplicación de las ayudas fiscales a Teruel.

Aunque ha destacado la "muy buena disposición" que ha percibido de Bolaños, a quien ha trasladado las demandas de inversiones y en cultura que ya han trasladado a los ministros en los últimos meses, específicamente que se dé una salida a la bonificación de los costes a las empresas turolenses y la ubicación de los nuevas agencias.

"Me consta que no es pura retórica lo que ha dicho, que lo están estudiante seriamente" y por tanto, espera que esa reivindicación de Teruel "se resuelva felizmente" porque es justo, como también que Aragón sea sede de alguna de las nuevas agencias, como la Espacial, en la que la comunidad ha trabajado "mucho y bien desde hace tiempo" y tiene todo "en perfecto estado de revista" para cuando se requiera.

Además, le ha pedido que traslade a los ministros que "cumplan" en los Presupuestos de 2023 con Aragón, a la que no se puede tratar de manera "rutinaria". "No es que me queje, pero creo que nos tienen que tratar mejor todavía", ha remarcado Lambán, quien ha asegurado que aunque no le gustará del todo, confía en que el resultado final "se aproxime más a la satisfacción que a la decepción".