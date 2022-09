La DPT consigna 120.000 euros para los ganaderos afectados por brucelosis en 2021

La Diputación de Teruel ha consignado 120.000 euros para ayudar a los ganaderos afectados por el brote de brucelosis que en 2021 obligó a sacrificar 12.000 animales de dieciocho explotaciones y que la institución provincial convocará una vez que se complete la tramitación de la ordenanza.

Así lo ha trasladado el vicepresidente Alberto Izquierdo y el diputado Antonio Pérez en una reunión que han mantenido hoy con los titulares de las explotaciones para explicarles los detalles de la convocatoria.

Las ayudas de la DPT solo se destinarán a la adquisición de animales, que además deberán ser indemnes a brucelosis e identificados individualmente, por lo que Izquierdo ha apelado al resto de administraciones, Gobierno de Aragón y Gobierno de España, a establecer ayudas para los ganaderos en este tipo de situaciones, "más allá de los costes del ejemplar, porque además -ha dicho- el precio del ganado ahora es mayor que el que se pagó cuando se sacrificaron".

Un aspecto sobre el que ha llamado la atención el ganadero Ricardo Fabregat, quien ha puesto en duda la rentabilidad ahora de las explotaciones, ya que además del mayor coste de los animales, no estarán adaptados al terreno. "Cuando se sacrificaron los animales las pagaron al precio que estaban entonces pero es que ahora valen el doble, como todo ha subido... Así que en este momento ¿qué haces? ¿tirar para adelante cuando has perdido la ilusión? y además no es rentable", se lamenta este ganadero.

La ordenanza de la Diputación de Teruel que aprueba las bases que regirán la convocatoria pública para la concesión de subvenciones está en exposición pública hasta la próxima semana y, en el caso de que termine el periodo sin alegaciones, a continuación se publicará la convocatoria de ayudas, informa la DPT.

La cuantía individualizada de subvención a cada beneficiario se obtendrá de la cantidad económica del programa y el número total de animales (machos y hembras) que se van a reponer, a razón del 50 % del coste de adquisición y hasta un máximo de 50 euros por animal. El porcentaje máximo de reposición subvencionable será del cien por cien del censo de ganado sacrificado.

Las ganaderías beneficiarias deben tener el domicilio fiscal y social en la provincia de Teruel, estar inscrita en los correspondientes registros de Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y pertenecer a la Agrupación de Defensa Sanitaria de ovino/caprino correspondiente.

Además, deben mantener los animales adquiridos en la explotación al menos durante tres años. En el caso de que los titulares de las explotaciones afectadas, por diversas razones (fallecimiento, jubilación, etc.) cesaran en la actividad, podrán acogerse a la misma sus herederos legales o quienes hayan adquirido la explotación, siempre y cuando mantengan el mismo código de explotación.

Serán admitidas y beneficiarias del programa todas las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos regulados en estas bases y todas ellas tendrán la misma subvención máxima, de acuerdo con las cuantías de subvención establecidas y teniéndose en cuanta la limitación presupuestaria del programa. Las ayudas serán compatibles con otras que puedan recibir, siempre que no superen el cien por cien del coste.