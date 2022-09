Patxi López: "Se dice poco que Pedro Sánchez lidera la política de la UE"

El portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, lamenta que "se dice poco" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "quien lidera la política en la Unión Europea".

Iniciativas como la habilitación de los fondos europeos en mitad de la pandemia, las compras centralizadas de suministros durante la crisis sanitaria, el establecimiento de un tope al precio del gas o la intervención del mercado energético "las ha puesto el presidente Sánchez encima de la mesa antes que nadie", defiende López.

El portavoz del PSOE en la Cámara Baja, que ha participado este viernes en la Fiesta de la Rosa del PSOE de Zamora, ha señalado que Pedro Sánchez "ha definido el itinerario para combatir la crisis en Europa" durante los últimos meses, un ejercicio que, según sus palabras, ha desarrollado "mientras el Partido Popular acudía a los estamentos europeos a boicotear" sus propuestas.

Precisamente, el socialista ha recordado que los populares "estaban en contra de la excepción ibérica mientras el PSOE la peleaba" en el marco comunitario.

"Ellos piensan que les corresponde gobernar por poder divino, pero su sentido de Estado empieza y termina en la pulserita con la bandera de España que llevan en la muñeca", ha expresado.

Patxi López ha hecho un análisis de los últimos tres meses de actividad política para poner de manifiesto "las diferencias" entre Partido Popular y Partido Socialista. "Mientras el Gobierno de España destinaba a las becas de educación la mayor cantidad de recursos económicos de la historia, el Gobierno de Ayuso ponía en marcha las becas gourmet", ha indicado.

A ello ha añadido que mientras el PSOE aprobaba el gravamen a los beneficios extraordinarios de las empresas, el Partido Popular "libraba a quienes tienen más de 700.000 euros de pagar el impuesto" correspondiente al Patrimonio.

"Está claro que el PP defiende al 1% de la población española más privilegiado, más poderoso y con más recursos, mientras que el PSOE defiende al 99% de la ciudadanía de clases trabajadoras y medias", ha ahondado.

Autonomía estratégica

La radiografía que López ha hecho de las políticas del Partido Socialista ha concluido con el anuncio del objetivo de conseguir "una autonomía estratégica" para el país de cara a las próximas décadas.

"No puede ser que venga una pandemia y no tengamos mascarillas porque vienen de China; o que paralicemos la producción porque no hay chips en Taiwán; o que una guerra nos corte el suministro de gas", ha explicado.

El objetivo, de acuerdo con lo expresado por López, es que España utilice los fondos europeos "para que el país esté situado dentro de 30 años donde se mueva el mundo", una política que ya está poniendo en marcha "bajo el claro liderazgo de Pedro Sánchez".