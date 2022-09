Vox se querella contra Irene Montero por sus declaraciones sobre sexualidad y niños

Vox ha registrado una querella ante el Tribunal Supremo contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por un presunto delito de corrupción de menores con sus palabras en el Congreso respecto a la sexualidad y los niños, que considera que no pueden ser amparadas por la libertad de expresión.

El partido liderado por Santiago Abascal ya había anunciado que estaba estudiando medidas legales ante lo que considera un "escándalo", ya que sostiene que Montero "aseguró que los menores podían mantener relaciones sexuales con adultos".

Para Vox, estas declaraciones pueden suponer un delito de corrupción de menores, amparado por el artículo 183 del Código Penal y ha pedido al Tribunal Supremo que llame a declarar a la ministra.

"No pueden ser amparadas por la libertad de expresión de un cargo público y de relevancia como es, ya que, además de diputada, es miembro del Gobierno como ministra de Igualdad y sus declaraciones constituyen una acción típica, antijurídica y culpable", ha sostenido la responsable jurídica de Vox, Marta Castro.

Además, recuerda que el propio legislador ha establecido que "cualquier conducta lasciva con menores de 16 años es delictiva, dada la falta de madurez para el consentimiento, por entender, 'ex lege', que este se encontraría viciado".

Por ello, Vox entiende que las palabras de Irene Montero exceden "en mucho" las expresiones de carácter político. "Ni la ignorancia ni la intencionalidad podrán excluir en este caso que las palabras empleadas y el mensaje lanzado por la ministra son constitutivas de delito", apostilla en su escrito al Alto Tribunal.

Además, hace hincapié en la "irresponsabilidad" de hacer estas declaraciones en el Congreso, que ve como "una herramienta de difusión extraordinaria".

De esta forma el bien jurídico protegido al que se refiere la querella presentada por Vox es la indemnidad sexual o intangibilidad sexual del menor. "Es un delito de mera actividad en el que se implica al menor en un acto de naturaleza sexual", explica Castro.

¿Qué dijo Irene Montero?

En su intervención en el Congreso este miércoles, la ministra Irene Montero aludió a la importancia de que los menores conozcan su cuerpo y al consentimiento en las relaciones sexuales.

"Los niños, las niñas y les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a conocer que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia", explicó Montero en la Comisión de Igualdad en la que defendió también el derecho de los menores "a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les de la gana basadas, eso sí, en el consentimiento".

Preguntada por la polémica despertada, la ministra afirmó posteriormente sentir "mucha vergüenza" ante "la campaña que ha desplegado la extrema derecha". "Contra mí, lo que quieran", declaró la ministra, antes de señalar que el país necesita "un acuerdo para garantizar que todos los niños, niñas y niñes tienen derecho y acceso efectivo a su derechos a una educación sexual integral".

Declaraciones "intolerables", según las Iglesia

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha calificado de "intolerables" estas declaraciones de Montero, sobre la educación sexual de los niños y ha abogado por "propiciar estudios profundizados en educación de la sexualidad" integrados "en la verdad del hombre".

Cañizares, que ha realizado estas manifestaciones durante el acto de apertura de curso de la Universidad Católica de València (UCV), ha criticado que en el tema de la sexualidad "están pasando cosas muy graves".

"Las declaraciones ayer -en referencia a este miércoles- de la ministra son (algo) intolerable y lo digo con mucha pena (...) no se pueden decir esas barbaridades y un Gobierno no puede no desmentir estas declaraciones porque el Gobierno son todos solidarios", ha aseverado.

El religioso ha alertado sobre una sexualidad "desvirtuada" y ha propuesto incentivar estudios que profundicen "en la educación de la sexualidad y del amor integrada en la verdad del hombre".

Asimismo, Cañizares ha considerado que la "complicada" situación de España reclama actuaciones "urgentes y solidarias, implicadas", y la Universidad "debe hacerse presente aportando su docencia, una visión crítica ante una cultura dominante y una investigación en verdad, libertad y amor".