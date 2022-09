Los 10 minutos a solas de Feijóo y Llop con Lesmes, el "capitán del barco"

Han sido apenas 10 minutos pero el encuentro a solas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, poco después de su amenaza de dimisión sino alcanzan un acuerdo "en semanas" ha sido la imagen del día del año judicial.

No ha sido fortuito ni tampoco negociado. Ese "acercamiento" solo ha sido posible gracias a la mediación del periodista Miguel Ángel Aguilar, que ha juntado a Lesmes con Feijóo para que charlaran a solas en una conversación, a la que pasados unos minutos el mismo comunicador ha añadido a la ministra de Justicia.

Los tres a solas pero no solos, porque casi nadie que estuviera presente en el bello Salón de los Pasos Perdidos del Supremo, donde se ha celebrado el tradicional cóctel del año judicial tras dos años sin hacerlo por la pandemia, quitaba ojo a los protagonistas.

Lesmes en el medio, Llop tomando la palabra y Feijóo escuchando. De su lenguaje no verbal poco que intuir más allá de la seriedad de los tres, algo poco habitual en este tipo de corrillos, pero la situación no era para menos. El presidente del Poder Judicial acababa de lanzar un órdago a grandes: o hay acuerdo o me voy.

Esa es una de las opciones que baraja si "en semanas" no se produce el ansiado acuerdo. Lo deslizó en su discurso y lo zanjó en un corrillo con periodistas poco después.

Como era de esperar, de lo hablado en ese encuentro ha trascendido poco o casi nada más allá de la versión que luego Feijóo y Llop han dado a los periodistas. Pero eso ha sido todo a posteriori, el 'momentum' ha quedado ahí, inaccesible para todo el público que asistía tan sorprendido como perplejo a esa aproximación entre las tres partes implicadas por el bloqueo del CGPJ desde hace casi cuatro años.

O eso se pensaba, porque tras unos 10 minutos ha entrado en escena el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que poco después era agarrado sutilmente por un brazo por una persona para invitarle a salir de ahí. Sin éxito.

Pero faltaba la guinda. El rey. El periodista que había propiciado el encuentro entre los tres trabajaba para incorporar a Felipe VI, lo más difícil todavía, habida cuenta de las autoridades que desean hablar con el jefe del Estado y del equipo de seguridad que le rodea.

Aun así, se ha unido al encuentro, poco antes de que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, interrumpiera también la foto del día. López nunca se marchó.

Más allá de lo que la intimidad se guardó, Feijóo y Llop han salido a la palestra para reaccionar al ultimátum de Lesmes.

Feijóo ha ofrecido su versión de los hechos de manera informal señalando a los periodistas que está dispuesto a reunirse, si Sánchez le llama. No le importan los nombres, pero sí pide aplicar los requisitos que puso el PP para reforzar la independencia e impedir las puertas giratorias entre política y justicia.

Una hora antes Lesmes había arremetido contra "las sucesivas condiciones" de los partidos que impiden el acuerdo, en una alusión que muchos en la sala han entendido como una referencia al PP.

Luego ha llegado el turno de Llop. Fuera del Supremo, con cámaras delante. La ministra de Justicia ha instado al líder del PP a presentar este jueves mismo la lista de sus candidatos para renovar el Consejo y le ha advertido de que la dimisión del presidente de este organismo, Carlos Lesmes, será su responsabilidad.

Pero el líder del PP ha puesto en duda que Lesmes vaya a dimitir, pues es el capitán del barco. Y ya saben esa tradición marítima que dice que el capitán se hunde con el barco. Igual salta antes.