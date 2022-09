Feijóo pide extender rebaja del IVA en un plan que enviará esta semana a Moncloa

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes el envío a Moncloa de un plan de ahorro energético con medidas a corto y medio plazo en el que propone extender la rebaja del IVA del gas y de la luz durante todo el invierno.

Así lo ha anunciado durante su intervención en los 'Desayunos Informativos' de Europa Press, donde ha explicado algunas de las medidas que contiene el citado plan que remitirá esta misma semana a Pedro Sánchez.

Feijóo ha dejado claro que el PP no actuará como espectador ante los nuevos errores del Gobierno y por ello volverá a poner propuestas encima de la mesa. "Esta misma semana enviaremos un plan completo" a la Moncloa para su "estudio y consideración" que será "detallado, estará a a disposición de los ciudadanos y contará con un abanico de medidas a corto y medio plazo".

Acto seguido ha anunciado cuatro de estas medidas. La primera de ellas, extender la rebaja del IVA del gas y la electricidad a todo el invierno. En segundo lugar, explotar durante la crisis "todas las fuentes de generación eléctrica"; como tercera medida, la apuesta masiva de desburocratización para la instalación de energías renovables y finalmente, un plan de ayudas para "atemperar" el presos de la energía en las industrias electrointensivas con el fin de proteger el empleo. En este punto, Feijóo ha precisado que están en juego 200.000 empleos.

En el mismo evento el líder popular, ha tachado de "irresponsable" que el Gobierno llame a la movilización social para subir salarios y dice que vería razonable una subida del SMI "que la economía pueda pagar" y que se pueda acordar con los agentes sociales.

"El Gobierno está para solucionar, no para inflamar. El Gobierno está para sosegar los grandes debates de nuestro país y para arbitrarlos", ha insistido el líder del PP, en referencia a las declaración de la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

Para Feijóo, lo razonable es que los salarios aumenten a medida que se incrementa la competitividad de la economía del país y de las empresas. Al mismo tiempo, ha insistido en la idea de que una empresa la conforman tanto el conjunto de trabajadores, como los directivos y propietarios. "El primer objetivo de una empresa es mantener los puestos de trabajo", ha enfatizado.

Un pacto que incluya "todo aquello que impacta en las rentas"

Preguntado por su posición sobre incluir a funcionarios y pensionistas en el pacto de rentas, Feijóo ha abogado por que se incluya "todo aquello que impacta en las rentas y, por tanto, todo aquello que impacta en el poder adquisitivo de los ciudadanos, en la política económica y en definitiva en el futuro y la competitividad de la economía".

El líder del PP ha criticado al Gobierno por no dar a conocer su planteamiento concreto en cuanto a este tema y le ha instado a trasladar a agentes sociales una propuesta y buscar una solución en este momento de extraordinaria dificultad. "Hay que tomar decisiones y algunas de ellas supondrán un desgaste en el Gobierno, pero para eso está", ha reiterado.

En busca del "voto constitucionalista" en Cataluña

El líder del PP, por otro lado, ha reconocido la importancia de Cataluña "para la gobernabilidad" de España y ha dejado claro que su partido aspira a recuperar el "voto constitucionalista", que en su opinión se encuentra "huérfano" en estos momentos.

"Cataluña es una parte muy importante de España y para la gobernabilidad de España, no hay ninguna duda", ha aseverado Feijóo reconociendo que lo que tiene que hacer su partido es recomponerse en el región.

Ese voto "está huérfano", ha valorado, puesto que ya no puede contar con el PSC, porque los socialistas catalanes "han decidido gobernar con ERC en España, me refiero en las Cortes, y en Cataluña, me refiero en ayuntamientos y en las diputaciones". Por tanto, hay "un vacío que el PP tiene que ocupar porque siempre lo habíamos ocupado, hasta la reaparición estelar de Ciudadanos".

En opinión del líder del PP, el partido "tiene una posibilidad" en todos los catalanes que se sienten españoles, que aunque hablan catalán también hablan castellano, que se sienten autonomistas y catalanistas y también saben que "la Constitución es la garantía de ese autonomismo".

Todos ellos, ha añadido, están "llamados a apoyar un proyecto que es muy importante para Cataluña" puesto que "si España económicamente va mal, Cataluña va mal".

Además, porque "el 'procés' ha sido un muy mal negocio para algunos catalanes que, de buena fe, consideraban que el mejor planteamiento para Cataluña era el divorcio y la independencia". "Eso es incompatible con la UE y con las leyes económicas y las leyes del mercado", ha subrayado.

En el PP, ha rematado, "con toda la humildad y toda la determinación constitucionalismo catalán y a ello vamos a intentar atraer a gente para que nos ayude a la gobernabilidad en España".

Priorizar lo hidráulico, el sector primario y los gobiernos estables

El presidente popular, durante su visita a la feria 'Salamaq' este lunes, ha defendido el impulso de las infraestructuras hidráulicas y ha añadido: "Me comprometo a que el agua de España sea de los españoles y a que, dentro de las infraestructuras, no pensemos exclusivamente en carreteras o en ferrocarril, en puertos o en aeropuertos, sino que pensemos en infraestructuras hidráulicas".

Esa ha sido la respuesta de Feijóo en Salamanca, al ser preguntado sobre la modernización de regadíos y sobre si hay posibilidades de proyectos como "recrecer" el pantano de Santa Teresa en Salamanca. "En relación con el agua, un kilómetro de AVE es muy importante pero con lo que cuesta un kilómetro de AVE, si lo invertimos en infraestructuras hidráulicas, en términos de competitividad de nuestra economía, seguro que haremos un gran negocio".

"El agua es un bien escaso y, por tanto, el agua no podemos perderla y tenemos que reutilizarla de forma constante, para regadíos, para depurar ese agua y también para returbinar y producir más energía eléctrica en el agua que pasa por una turbina y que puede volver a seguir pasando por esa turbina. Infraestructuras hidráulicas, prioridad de un país seco", ha continuado.

Finalmente, Núñez Feijóo ha incidido en la "prioridad" de este tipo de medidas para la agricultura, que "necesita agua, como clave para cualquier cosecha y para cualquier competitividad agraria".

En esa misma línea, ha pedido a la Unión Europea y al Gobierno de España que tengan el "problema agroalimentario" entre "sus prioridades" dentro del reparto de fondos de la PAC y Next Generation.

"No concibo la Política Agraria Común (PAC) sin hablar con sus destinatarios, no concibo imponer una Política Agraria Común", ha dicho el líder popular. "Lo que concibo es en primer lugar trabajar en la Unión Europea para que las prioridades en la Política Agraria Común en Europa no sean exclusivamente las francesas o las alemanas, también las españolas", ha continuado en presencia del presidente del presidente de la Junta de Castilla y León y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, junto a autoridades locales salmantinas.

En su misma respuesta sobre la incidencia de la PAC para los próximos años, ha defendido el propósito de "buscar el mayor rendimiento y la mayor competitividad de la inversión de la Política Agraria Común" y ha incidido en "el diálogo para el reparto de los fondos".

Feijóo ha estado con el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el presidente autonómico Mañueco y, Javier Iglesias, de la Diputación provincial. E. P.

Así, ha remarcado que "Europa que ha excepcionado muchas reglas en este momento" tiene por delante "un problema energético", pero también "un problema agroalimentario", y "por tanto dentro de las prioridades de la UE tiene que estar esto, y dentro de las prioridades del Gobierno también".

Asimismo, ha solicitado que en los fondos Next Generation "tiene que haber una parte muy grande al Perte Agroalimentario y distribuir ese Perte de acuerdo no con los intereses del gobierno sino con los intereses de los agricultores y de los ganaderos" del sector primario, del que ha dicho que ser "estratégico", y ha apuntado, en referencia a sus productos, que "un país que no tiene despensa es un país condicionado a los precios que marquen desde fuera".

Ha resaltado que este sector aglutina a más de tres millones de trabajadores y ha recordado la labor que realizaron durante la pandemia para continuar con las cosechas y sus explotaciones.

Ahora, ante la "pandemia económica", ha apuntado que el Gobierno de España "no está acercando" con "el tratamiento adecuado" para hacer frente a una situación marcada por unos costes de producción, en los que "les ha subido todo" a los productores, y las consecuencias derivadas por la guerra en Ucrania.

Por eso, ha apuntado que sus "propuestas" pasan por "mimar al sector", porque "la despensa de hoy es la garantía del mañana", "medidas fiscales", la "apertura" de nuevos mercados, "garantizar que no se produce a pérdidas" y "planes de choque que palíen la crisis por desabastecimiento" por la situación en Ucrania.

También en Salamanca, Núñez Feijóo ha destacado la "estabilidad" que mantiene el Ayuntamiento de la ciudad castellano y leonesa en la que gobiernan en coalición los grupos de PP y Ciudadanos. Junto a él, se encontraban el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, Mañueco y Javier Iglesias, de la Diputación provincial.

"La verdad es que este asunto del alcalde no se va a tratar en la Feria, por lo que yo sé, pero que un alcalde de Salamanca haya mantenido la estabilidad del Gobierno durante estos años, y quedan ya pocos meses para finalizar, sin duda es algo muy importante dentro de la inestabilidad política que vive España. Aquellos alcaldes que han mantenido la estabilidad, son alcaldes que debemos de valorad de una forma muy positiva", ha apostillado.