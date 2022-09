Iberflumen exige más seguridad en el puerto fluvial mientras intenta reparar las falúas dañadas

Los integrantes del colectivo Iberflumen no cejan en su intento de recuperar las falúas que un grupo de vándalos destrozó el lunes pasado, incluido el motor de una de las embarcaciones valorado en unos 5.000 euros. En la mañana de este domingo han recaudado dinero con la venta de participaciones de lotería de Navidad y chapas con las barcas emblemáticas de la asociación, incluida la que llaman ‘Cabezudo’, diseñada para la Expo y que llevaba un motor de cerca de 100 kilos que los ladrones rompieron y trataron de sustraer, aunque acabaron abandonándolo en otra que se llevaron remando hasta el puente de Hierro.

Los daños causados implican que no pueden hacer las actividades gratuitas que prestan a los ciudadanos, como los paseos de los domingos, o una de las que marca su calendario: la Ofrenda fluvial a la Virgen del Pilar. "La gente nos está pidiendo que la hagamos como sea y estamos tratando o bien de reparar el motor si hay dinero y llega a tiempo o que nos cedan alguno", contaba ayer Esperanza Vázquez en la mesa informativa que la asociación instaló en el puerto de Vadorrey, aprovechando el VIII Descenso Popular de los Amigos del Ebro.

Una ciudadana firma para exigir más seguridad FRANCISCO JIMENEZ PHOTOGRAPHY

También recogieron firmas en las que reclaman al Ayuntamiento medidas de seguridad y mejor cuidado de las instalaciones. “Costaron un dineral, son municipales y están muy dejadas. No hay luces de galibo, las tomas de agua y corriente de la bocana no funcionan... La desidia y el abandono llaman al vandalismo y al saqueo y eso está ocurriendo”, indicaba. A su juicio, no hace falta mucho dinero para solucionar el problema, sino “interés” y “voluntad política”