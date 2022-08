Junts insta a ERC a cumplir el eje nacional del acuerdo de Govern: "Así no podemos seguir"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha instado este lunes a ERC a cumplir el eje nacional y la estrategia independentista del acuerdo de Govern, ya que considera que no se está cumpliendo: "Así no podemos seguir", ha sostenido.

En una rueda de prensa desde Gerona, junto con la presidenta del partido, Laura Borràs, el secretario general de Junts ha explicado que la Ejecutiva de la formación ha decidido por unanimidad ponerse a trabajar hasta el Debate de Política General para decidir sobre la continuidad del Gobierno de Cataluña.

Esta reunión del partido ha analizado el resultado de la auditoría elaborada por Junts sobre el cumplimiento del acuerdo de Govern: "La conclusión que sacamos es que así no podemos seguir. Firmamos un acuerdo de Govern para que nos acercase a la independencia de Catalunya. La aplicación que se está haciendo del acuerdo, lo que está haciendo es que nos aleja más que nos acerca", ha lamentado.

Turull ha concretado que la auditoría tiene dos bloques: uno sobre la acción del Govern, que considera que es positiva, y otro sobre el eje nacional, cuya valoración es negativa, y ha subrayado que "la letra y el espíritu del acuerdo en el eje nacional no se está cumpliendo".

Entre los incumplimientos, ha mencionado la mesa de diálogo, y las materias que se debían tratar en ella y su constitución, así como el espacio de estrategia independentista, que considera que "no existe", y también ve inexistente la unidad estratégica independentista en cuanto a su acción en el Congreso.

"Sin reproches"

Turull ha afirmado que se trata de un momento "trascendente y muy importante", en el que han decidido tomar decisiones con el corazón y no con el estómago -ha dicho textualmente-, y ha subrayado que no ha quieren entrar en reproches, sino abordarlo como una oportunidad para revertir la situación de no ejecución del acuerdo, según él.

"No estamos planteando un nuevo acuerdo de Govern, sino que se cumpla el acuerdo" actual, ha aclarado el dirigente de Junts, que ha añadido que no solo emplaza a ERC como socio del Govern, sino también al conjunto de fuerzas independentistas y entidades del movimiento independentista.

Ha asegurado que después del Debate de Política General, que comenzará el 27 de septiembre, volverán a reunir a la Ejecutiva de Junts, y en función del resultado de este debate en el Parlament podrán "tomar una decisión", y ha añadido que la última palabra la tendrán los afiliados.

El secretario general de Junts ha afirmado que pondrán "toda la voluntad y la buena actitud para redirigir la situación y volver a crear las condiciones para acercarse a la independencia", y ha insistido en que se centrarán en buscar soluciones y no reproches o culpables, en sus palabras.

Laura Borràs

Por su parte, Borràs también ha afirmado que la auditoría ha supuesto la constatación de que no pueden seguir así, y se ha emplazado a trabajar "con generosidad y altura de miras" durante este mes para redirigir los supuestos incumplimientos del acuerdo de Govern.

"No tenemos derecho a fallar más a la gente, que se sienten decepcionados y tristes. Debemos trabajar entendiendo que se debe trabajar en el proceso para culminar la independencia", ha defendido Borràs, que ha reiterado que tienen un espíritu positivo.

Preguntados por si han cambiado su posición sobre la sustitución de Borràs tras haber sido suspendida como presidenta del Parlament, Turull lo ha negado y ha asegurado que se trata de un problema que no ha generado Junts: "Nosotros no nos hemos metido en este lío, los que lo han generado lo deben resolver".

Turull ha subrayado que "la presidenta del Parlament es la presidenta Laura Borràs" y ha asegurado que no entrarán en la dinámica de cualquier otro escenario, en referencia a una posible sustitución temporal en el cargo.

Ha recordado que su formación ha presentado una petición de reconsideración a la Mesa del Parlament sobre la suspensión de Borràs, asunto que deberá abordarse este jueves, y ha afirmado que si hay una posibilidad de revertir esta situación "tienen la excusa", en referencia a los miembros de ERC y la CUP del órgano rector del Parlament.