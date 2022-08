Feijóo propone un plan de ahorro energético que afecte al sector público y recupere la oferta nuclear y térmica

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha anunciado la presentación de un plan de ahorro energético por parte de su partido que afecte al sector público al considerar que tanto la administración local como la autonómica son unos de los grandes consumidores de energía. Así, ha planteado la aplicación de planes de ahorro "creíbles", sin imposiciones y la recuperación de la oferta de la energía nuclear y la térmica.

El líder popular ha indicado también que el Gobierno de Pedro Sánchez ha convocado una reunión con el PP y el resto de grupos parlamentarios para abordar el asunto energético para el próximo jueves. Núñez Feijóo ha asegurado que irá "con todo el interés de conocer" el contenido de la reunión y de "colaborar".

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa, tras la reunión del Comité de Dirección de su partido, la primera del curso político, en la que ha hecho un repaso de las situación que se presenta de cara al otoño. El dirigente ha criticado que el Gobierno no haya querido pactar con el PP ninguna de las medidas que ha presentado y ha anunciado que la formación seguirá haciendo propuestas.

En este sentido, ha asegurado que están ultimando un plan de ahorro energético para favorecer a familias y reduce el gasto público. "Estamos trabajando en otras propuestas", ha dicho para luego asegurar que el Gobierno "vive al día" y sigue "sin adoptar medidas reales" porque "no tiene en la cabeza estrategias a medio plazo".

Relaciones con Argelia

El expresidente gallego ha insistido en que el Gobierno ha cambiado la posición favorable que tenía España en materia energética por la "lamentable política exterior" de Pedro Sánchez, que ha enemistado a España con Argelia y por la política energética basada en la "ideología abandonando la tecnología".

Así, ha reprochado a Sánchez que lleve a España a "depender más de Rusia que antes de la guerra" por haber "enfriado" las relaciones con Argelia. A su juicio, que Italia y Francia sean capaces de suscribir acuerdos con el país africano -en lugar del Gobierno central-- es "intolerable".

Además, el presidente del PP ha afeado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que critique la actuación del Gobierno de Emmanuel Macron. "No creo que con esto vayamos a desatascar la situación con Francia", ha dicho, para luego recomendar al Gobierno que apueste por un debate "sosegado".

Más producción energética

Núñez Feijóo ha recordado que Sánchez desde 2018 ha promovido el cierre de centrales térmicas y ha puesto fin al alargamiento útil de las nucleares. También ha incidido en que ha renunciado al aprovechamiento de residuos agrícolas para biogas y ha establecido nuevas cargas fiscales a las hidráulicas. Además, ha reprochado que el Ejecutivo haya renunciado a las interconexiones eléctricas y gastistas aprobadas por los socios de la Unión Europea (UE).

Según ha señalado, "la política energética del Gobierno es una equivocación". Así, ha recordado que la UE consideró energía verde el gas y la energía nuclear. "Como mínimo debemos de plantearnos posponer el cierre de las nucleares en España", ha dicho.

"La política energética de nuestro país tenemos que cambiarla. Es un tema estructural. No podemos apagar lo que funciona antes de enchufar lo que aún no funciona. Tenemos posibilidades de aprovechamiento hidraúlico. Se puede producir biogas. Se puede bajar el IVA del gas. Se puede introducir un conjunto de dinero para que las empresas no paren consecuencia de la energía", ha señalado.

En este sentido, el líder del PP ha precisado que "para mantener una buena posición en política energética" se debe hacer lo contrario de lo que ha hecho en los años anteriores. En primer lugar, ha apuntado, asegurar el suministros.

Utilizar el máximo de capacidades

Núñez Feijóo ha incidido en que el plan de contingencia debe tener una reformulación de la política energética. "Centrarse solo en el ahorro y no en el incremento de producción energetica es comprar el chantaje de Rusia, que se basa en la escasez", ha espetado.Al hilo, ha subrayado que la propuesta del partido es que "España utilice al máximo sus capacidades energéticas para priorizar el servicio energético" y los "precios asequibles".

En el marco de su comparecencia, ha criticado al Ejecutivo central que no dé el ejemplo en materia energética. "Si quieres pedir a los ciudadanos esfuerzo, el primero que se tiene que esforzar eres tú. Debemos de presentar, empezando por el Gobierno, planes de ahorro creíbles", ha dicho.

Núñez Feijóo ha explicado que la formación que lidera se opuso al Real Decreto sobre el ahorro energético porque consideraba que las medidas recogidas en el texto debían ser recomendaciones y no obligaciones. Este lunes ha insistido en este extremo y ha defendido que las medidas que afectan a los sectores económicos deberían de ser recomendaciones y no "imposiciones".

Sobre dicho Real Decreto, ha asegurado que este mismo lunes la ministra Ribera lo ha "derogado" en una entrevista publicada en la prensa al decir que las medidas son recomendaciones.