El PP acusa al Gobierno de "intentar generar" una confrontación entre Feijóo y Ayuso por el rechazo al plan energético

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Rollán, ha acusado al Gabinete de la Moncloa de dar "directrices" a sus ministros para "intentar generar" un clima de confrontación entre la actual dirección de Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las críticas al plan de ahorro energético del Gobierno.

"No existe ningún tipo de discrepancia ni conflicto entre el presidente Feijóo y la presidenta Ayuso", ha defendido el dirigente popular en una entrevista, donde ha culpado al PSOE de querer que sí que exista esta confrontación entre Génova y la jefa del Ejecutivo madrileño. De hecho, según ha reivindicado Rollán, Isabel Díaz Ayuso fue "la primera que se vio beneficiada" de una decisión "muy importante" que tomó Feijóo a su llegada a la dirección nacional del partido, como fue la de poner fecha a la celebración del Congreso regional del PP en la Comunidad de Madrid.

En este contexto, Rollán ha acusado a ministros del Partido Socialista de "discrepar" entre ellos mismos, haciendo referencia a la polémica entre Félix Bolaños y Margarita Robles por el espionaje al móvil de Pedro Sánchez. "Lo que ocurre en el PSOE es conocido por todos y lo que pretenden generar es ese espejismo en el seno del PP, que no tiene lugar", ha zanjado el dirigente popular.

En cualquier caso, el vicesecretario popular ha salido en defensa del recurso de inconstitucionalidad que presentará la Comunidad de Madrid al decreto de medidas de ahorro energético del Gobierno central porque considera que este plan "sí que invade competencias", concretamente, según ha dicho, en materia de comercios.

Al ser preguntado por qué lo presenta solamente una comunidad y no todas las gobernadas por el PP si consideran que se están invadiendo competencias, Rollán ha defendido que el procedimiento judicial que iniciará Ayuso está avalado porque considera que "así lo refleja el propio Estatuto de Autonomía" de Madrid. Por ello, ha alegado que, "dentro de la autonomía que tienen los Ejecutivos gobernados por el PP", cada uno decide si presenta o no este recurso de inconstitucionalidad. "La dirección nacional del partido respeta las decisiones de los Gobiernos autonómicos, no estamos ni para mandatar ni para tutelar", ha proclamado.

Sobre si el PP a nivel nacional se está planteando recurrir el decreto del Gobierno, Rollán ha asegurado que están a la espera de ver "cómo se desarrolla" y "en función de los acontecimientos" tomarán la decisión que consideren "más oportuna".

Al hablar sobre el decreto del plan energético, Rollán ve "muy conveniente" que se tramitara en el Congreso como proyecto de ley para poder introducir algún cambio, pero no cree que el Ejecutivo lo quiera hacer "porque ahí estarían expuestos a que se llevaran a cabo una serie de enmiendas". De hecho, el dirigente popular ha insistido en exigir la retirada inmediata del decreto de ahorro energético, que entró en vigor este miércoles, reprochando a Sánchez que no haya tenido en cuenta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para la elaboración de este plan.

No obstante, Rollán no ha querido desvelar el sentido del voto de los populares al decreto: "Eso se determinará en el momento en el que formalmente corresponda la tramitación en el Congreso de los Diputados".

Más información Cuando se planteó que Aragón conectara el gas entre España y la Unión Soviética

Con todo, el también senador del PP ha apremiado al Gobierno a decidir si quiere "descartar" una fuente de energía como puede ser la nuclear, de la que ha dicho que la dirección del partido "no defiende, pero tampoco demoniza". "No debemos ir dando pasos atrás. ¿Respeto por el medio ambiente? Todo. ¿Optimizaciones de las fuentes de energía? Por supuesto, pero dilapidar fuentes de energía como ha hecho el PSOE y Podemos durante los últimos años no ayuda a la contención de los precios", ha sentenciado.