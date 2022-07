Los Reyes presiden la entrega de becas en el extranjero de Fundación la Caixa a 120 universitarios

Los Reyes han presidido este miércoles la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación "la Caixa", otorgadas a los 120 universitarios seleccionados en la convocatoria de 2021, según ha informado la fundación.

Se trata de la 40ª edición del programa de becas de la entidad, que tiene por objetivo el fomento del talento de los estudiantes "más sobresalientes" mediante la ampliación de su formación en "las mejores universidades del mundo".

El acto, celebrado en CaixaForum Madrid, también ha contado con la asistencia de la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; y el presidente de la Fundación la Caixa, Isidro Fainé.

"La mejora de la educación es la base de todo, es el único camino para la construcción de una sociedad más justa, que garantice el bienestar social de todos, sin exclusión. Por eso, llevamos ya 40 años impulsando este programa de becas, con el que queremos dar la oportunidad a los estudiantes e investigadores con más potencial de acceder a las mejores universidades y centros de investigación del mundo", ha remarcado Fainé.

En representación del colectivo de exbecarios de la fundación, la responsable de la Campaña Mundial Contra el Edadismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Vânia de la Fuente-Núñez, se ha dirigido a los asistentes: "Esta beca es mucho más que un apoyo económico para impulsar el conocimiento y saciar la curiosidad individual".

La ceremonia de entrega de las becas de posgrado ha vuelto a celebrarse este año tras dos ediciones en las que tuvo que suspenderse por culpa de la pandemia. La concesión de las becas, sin embargo, no se detuvo en este periodo y, en 2021, el programa cumple 40 ediciones de impulso ininterrumpido a la formación y a la investigación.

De las 120 becas concedidas, 68 becas son para estudiar en Europa y 52 becas son para estudiar en América del Norte. Los países que más becarios atraen son Estados Unidos (47) y Reino Unido (34).

Además, los becarios de la promoción del año 2021 provienen de 29 provincias españolas, dos portuguesas y cinco de otros países extranjeros. Las provincias de origen con más becarios son Barcelona (31), Madrid (29), Valencia (6), Guipúzcoa (4) y Gerona (4).

La edad media de los becarios es de 24,7 años (en el momento de recibir la beca) y entre ellos hay 71 hombres (59%) y 49 mujeres (41%).

A esta edición de las becas de la fundación para realizar estudios de posgrado en el extranjero se han presentado 1.325 estudiantes y 120 de ellos han obtenido becas, otorgadas en régimen de concurrencia competitiva.

Las universidades que más becarios reciben son: Imperial College London (9), London School of Economics and Political Science (7), Universidad de Columbia (7), Massachusetts Institute of Technology (6), ETH Zürich (6), Universidad de Oxford (5) y Universidad de Cambridge (4).

Por último, las disciplinas más representadas son las ingenierías y tecnologías (22), las ciencias económicas y empresariales (9), las relaciones internacionales (7), las ciencias físicas (6), las ciencias médicas y de la salud (6), el derecho (6) y la música (6).